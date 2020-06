Zarits begrüßt neue Lockerungen im Sportbereich

ÖVP-Sportsprecher: Jeder In- und Outdoor-Sport ab 1. Juli wieder erlaubt

Wien (OTS) - ÖVP-Sportsprecher Abg. Christoph Zarits begrüßt die heute bekanntgegebenen Lockerungen der Coronamaßnahmen durch die Bundesregierung. "Mit den Lockerungen ab 1. Juli 2020 wird die Ausübung von Kontakt- und Mannschaftssportarten ohne Abstandsregelungen ermöglicht. Das ist ein wichtiger Schritt, um dem Sport in unserem Land Planungssicherheit zu geben und gute Bedingungen für die Sportausübung zu schaffen!" So entfällt an öffentlichen Orten wie auch in der Sportstätte der Sicherheitsabstand von zwei Metern während der Ausübung des Sports.

Durch Verhaltens- und Hygieneregeln der Vereine soll auch weiterhin die nötige Sicherheit gewährleistet werden. Mit Verhaltensregeln von Sportlern, Betreuern und Trainern, Vorgaben für die Trainings- und Wettkampfinfrastruktur sowie Hygiene- und Reinigungsplänen für das Material soll die freie Sportausübung mit der erforderlichen Sicherheit ermöglicht werden. Durch das Führen von Anwesenheitslisten soll darüber hinaus die Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von Trainingseinheiten und Wettkämpfen sichergestellt werden, um so im Fall einer SARS-CoV-2-Infektion schnell handeln zu können. "Die Lockerungsmaßnahmen stellen einen ausgewogenen Mix zwischen erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und der freien Sportausübung dar", so Zarits abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at