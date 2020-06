WKÖ-Spitze: Lockerungsschritte geben stark betroffenen Branchen Perspektive über den Sommer

Kontrolliertes Hochfahren in der Veranstaltungswirtschaft mit klarem Fahrplan - Fall der Maskenpflicht wesentliche Erleichterung für besonders betroffene Gastronomie

Wien (OTS) - „Die nun angekündigten Lockerungen für die Gastronomie und den Eventbereich geben diesen Branchen rechtzeitig zum Sommerstart eine wichtige Perspektive für die kommenden Wochen und Monate. Damit greift die Bundesregierung wesentliche Forderungen der Wirtschaft auf, die Betriebe in diesen stark betroffenen Bereichen wirtschaftlich einen Schritt nach vorne bringen. Damit machen wir insgesamt wieder einen deutlichen Schritt hin zur Normalität“, sagten heute, Mittwoch, WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Generalsekretär Karlheinz Kopf.

Mahrer verwies darauf, dass der nun avisierte Stufenplan für die Veranstaltungswirtschaft auch diesen Betrieben nun die Möglichkeit auf ein „kontrolliertes Hochfahren“ gebe. Gerade was Hochzeiten und andere Feierlichkeiten anlagt, seien nach wie vor eine Vielzahl an nachgelagerten Bereichen von Einschränkungen betroffen gewesen: „Die Branche hat hier bereits mit Nachdruck eine klare Richtung eingefordert. Nun gibt es einen Fahrplan, damit sich die Betriebe vorbereiten können“.

Ebenfalls begrüßt die WKÖ das Fallen der Maskenpflicht in der Gastronomie: „Für die Betriebe und vor allem die Beschäftigten ist das eine große Erleichterung in der Praxis“, so Kopf. Das Verfolgen einer klaren Containment-Strategie sei im Sinne der Wirtschaft und werde maßgeblich dazu beitragen, dass schnell und effizient auf mögliche Veränderungen reagiert werden könne. (PWK287)

