Bauernbund begrüßt Investitionspaket für den Klimaschutz

Totschnig: Ländlicher Raum muss davon profitieren können

Wien (OTS) - "Investitionen in den Klimaschutz sind unerlässlich, schaffen Arbeitsplätze im ländlichen Raum und tragen zu einer lebenswerten Zukunft bei. Damit wir die Klimaziele erreichen können, sind diese Investitionen in den Klimaschutz dringend erforderlich. Zugleich sind sie aber auch ein essenzieller Beitrag zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Und diese verdeutlichte einmal mehr, welche Bedeutung heimische Energieträger für die Versorgungssicherheit haben", begrüßt Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig das Investitionspaket, das im heutigen Ministerrat von Bundesministerin Leonore Gewessler und Staatssekretär Magnus Brunner präsentiert wurde.

Für die bäuerliche Berufsgruppe und die Bevölkerung im ländlichen Raum sieht Totschnig Chancen im Investitionspaket für den Klimaschutz. "Unser Ziel ist eine hoch modernisierte Land- und Forstwirtschaft, die als erster Wirtschaftszweig bilanziell auf Erdöl verzichten kann. Dieser Weg schafft zahlreiche Möglichkeiten für eine regionale Wertschöpfung und kann die Nachfrage nach Produkten aus österreichischer Produktion zusätzlich ankurbeln. Das nützt der gesamten Bevölkerung, insbesondere im ländlichen Raum", so Totschnig.

Biomasse, Holzgas und Holzdiesel als Zukunftstechnologien

Besonders wichtig sind der Erhalt und die Modernisierung der bestehenden Biomasseanlagen. Ebenfalls soll in den Ausbau der Stromerzeugung aus Holz investiert werden. "Wir begrüßen die Investitionen in bestehende und neue Biomasseanlagen, unsere Forstbetriebe werden davon profitieren", unterstreicht Totschnig. Er sieht zudem in der Holzvergasung eine Schlüsseltechnologie, die eine erdölfreie Land- und Forstwirtschaft bis zum Jahr 2040 ermöglicht. "Weiterentwicklung, Ausbau und Aufstockung des Einsatzes von erneuerbarem Gas werden in Österreich eine größere Rolle spielen müssen. Wichtig ist dabei, markttaugliche Anlagen zu errichten, um künftig klimafreundlicher zu produzieren und neue Einkommensmöglichkeiten zu schaffen", begrüßt der Bauernbund-Direktor Investitionen in Technologien wie Holzgas und Holzdiesel. Er sieht in der Fortsetzung des Heizkesseltauschprogramms große Chancen für Österreich. "Das Interesse an Holzheizungen ist ungebremst groß, da sich Konsumenten einiges an Brennstoffkosten im Vergleich zu Heizöl-Konsumenten sparen", meint Totschnig.

"Der Kampf gegen den Klimawandel ist nur mit der Land- und Forstwirtschaft zu gewinnen. Holz aus Österreich ist für die Versorgung mit grüner Energie von immer größerer Bedeutung. Gemeinsam mit der Branche wollen wir den Ausbau der erneuerbaren Energieträger in der Land- und Forstwirtschaft forcieren und somit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten", betont Totschnig. (Schluss)

