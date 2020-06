„Sound@V“: Der neue Musikpreis des ORF Vorarlberg

Insgesamt 20.000 Euro Preisgeld – jetzt anmelden!

Wien (OTS) - Am 29. August 2020 wird zum ersten Mal der neue Vorarlberger Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg verliehen, der gemeinsam mit der „Marke Vorarlberg“, „WANN & WO“ und dem „poolbar-Festival“ ins Leben gerufen wurde. Veranstaltungsort ist das „Alte Hallenbad“ im Rahmen des „poolbar-Festivals“ in Feldkirch. Vorarlberger Bands und Soloacts zeigen in den vier Kategorien Pop/Rock, Weltmusik, Alternative/Singer-Songwriter und Newcomer, was sie können. Mit „Publikumsliebling“ und „Mundart“ sind außerdem zwei Sonderkategorien am Start. Des Weiteren wird ein Preis für ein ganz besonderes „Lebenswerk“ verliehen. Sensationelle 20.000 Euro Preisgeld warten insgesamt auf die Gewinner.

Hochkarätige Fachjury

Gemeinsam mit dem Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at wählt eine international besetzte Fachjury die Sieger der jeweiligen Kategorien. In dieser internationalen Fachjury sitzt unter anderen Michael „Kosho“ Koschorreck. Er ist Gitarrist und ein Mitglied der berühmten Band „Söhne Mannheims“. Zudem wird der aus Hörbranz stammende und in Los Angeles lebende Musikproduzent Gerrit Kinkel in der Jury sein. Kinkel hat bereits mit Cher, Pink oder Gwen Stefani zusammengearbeitet.

Große Vorfreude

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Gerade jetzt braucht es neuen Mut, frische Ideen und eine große Bühne für die vielen talentierten Vorarlberger Bands und Soloacts. Mit ‚Sound@V‘ bietet der ORF Vorarlberg der kreativen heimischen Musikszene die Chance, ihre neuen Songs einem breiten Publikum in Radio, Fernsehen, Online und Social Media zu präsentieren.“

Stefan Höfel, Team „Sound@V“: „Die Qualität der Bands und Soloacts in Vorarlberg ist immens hoch und es freut mich, dass wir das mit ‚Sound@V‘ auch zeigen können. Mit all seinen Medien kann der ORF Vorarlberg ganz besonders dazu beitragen, Musik aus Vorarlberg noch bekannter zu machen.“

Nikolaus Küng, Team „Sound@V“: „Die enorme Vielfalt und die hohe Qualität der jungen, als auch der etablierten Bands und Soloacts in Vorarlberg ist beeindruckend und wahrscheinlich sogar einzigartig. Vom neuen Musikpreis können alle nur profitieren.“

Dietmar Hartmann, Team „Sound@V“: „Musik ist jene Sprache, die Menschen verbindet. Umso mehr bin ich vom neuen Musikpreis ‚Sound@V‘ begeistert und freue mich, dass wir als Musikredaktion von ORF Radio Vorarlberg bestimmt viele der neuen Songs mit ins Programm aufnehmen können.“

Christian Lampert, Projektleiter Marke Vorarlberg: „Kreativität, Inspiration und Teamgeist sind wichtige Impulse, damit wir Vorarlberg bis zum Jahr 2035 zum chancenreichsten Lebensraum für Kinder entwickeln können. ‚Sound@V‘ hilft uns auf diesem Weg einen Schritt weiter und soll jungen Künstlerinnen und Künstlern neue Chancen zur Entfaltung und Entwicklung bieten. Hier zeigen wir, wie viele talentierte Vorarlbergerinnen und Vorarlberger gemeinsam Großartiges auf die Bühne bringen.“

Joachim Mangard, Chefredakteur-Stellvertreter WANN & WO: „Wir freuen uns, bei der Premiere dieses neuen Formats im Rahmen des legendären poolbar-Festivals von Anfang an mit dabei zu sein. Musik ist weit mehr als Mainstream, Chart-Erfolg oder Einheitsbrei. Gerade Vorarlberg zeigt sich seit Jahrzehnten als fruchtbarer Boden für Bands, Artists, DJs und Acts aus allen möglichen Bereichen. Ihr Erfolg fußt vielleicht gerade deswegen darauf, dass sie sich nicht in Schubladen pressen lassen. Umso wichtiger ist es, jenen Gehör zu verleihen und eine Plattform zu geben, die ihrem eigenen Weg treu geblieben sind und für echte, eigene und unverfälschte Musik aus dem Ländle stehen.“

Herwig Bauer, Gründer und Geschäftsführer poolbar-Festival: „Es passiert musikalisch sehr viel Gutes und Eigenständiges im Land, das viel zu wenig wahrgenommen und geschätzt wird. Dass nun vier derart unterschiedliche Partner zusammenfinden und gemeinsam an einem Strang ziehen, um die äußerst lebendige Musikszene in Vorarlberg zu fördern (und zu fordern), ist außergewöhnlich. Dass es dabei vor allem um die Qualität des künstlerischen Outputs geht, nicht um Quoten, Verkäufe oder Formattauglichkeit, macht den Vorarlberger Musikpreis – unabhängig vom Monetären – besonders wertvoll.“

Bewerbungsverfahren

Mitmachen können Vorarlberger Bands und Soloacts auf vorarlberg.ORF.at. Das Online-Formular muss vollständig ausgefüllt sein. Zusendungen per Email oder telefonische Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Der Einreichungszeitraum dauert von 24. Juni bis 26. Juli 2020. Spätere Einreichungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Nachfristen werden nicht genehmigt. Für die Sonderkategorien sind keine Einreichungen möglich. Die Anmeldung für „Sound@V“ ist kostenlos.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Musikerinnen und Musiker, die in Vorarlberg geboren sind und/oder seit mehr als drei Jahren in Vorarlberg leben. Bands müssen zumindest ein Mitglied haben, das in Vorarlberg geboren wurde und/oder seit mehr als drei Jahren in Vorarlberg lebt. Es gibt kein Alterslimit. Die künstlerische Darbietung muss den vier Hauptkategorien zuordenbar sein. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Bands oder Soloacts, deren Performance überwiegend aus Eigenkompositionen besteht. Die eingereichten Titel dürfen vor maximal drei Jahren komponiert oder veröffentlicht worden sein

Rückfragen & Kontakt:

Simon Bitriol, MA LL.B.(WU)

Landesdirektion ORF Vorarlberg

+43 5572 301-22559

simon.bitriol @ orf.at