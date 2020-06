Neueste Lockerungen in der Tourismus- und Messewirtschaft

LR Danninger: Messestandorte und Eventbranche in NÖ erhalten mehr Planbarkeit

St. Pölten (OTS/NLK) - Tourismuslandesrat Jochen Danninger begrüßt die heute von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger vorgestellten weiteren Lockerungsschritte in der Tourismus- und Messewirtschaft. Ab September sollen Veranstaltungen mit bis zu 5.000 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 10.000 Personen im Freiluftbereich möglich sein. Fach- und Publikumsmessen sind mit Bewilligung der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zulässig. „Für den Messestandort in Niederösterreich bringt dieser Schritt die lange erwartete Planbarkeit. Und auch die Eventbranche kann endlich wieder aufatmen. Größere Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen können ab 1. August stattfinden. Das sind sehr gute Nachrichten für die zahlreichen Betriebe, die auf die Geschäfte und Kontakte im Zuge von Messen und Events angewiesen sind und auch für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesen Branchen in Niederösterreich tätig sind“, so Danninger.

Auch die weiteren Lockerungen im Bereich der Maskenpflicht für Gastronomie-Mitarbeiter werden vom Landesrat begrüßt: „Gerade jetzt im Sommer bringt das Maskenpflicht-Aus eine spürbare Erleichterung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Gastgeber können ihre Gastfreundschaft somit wieder uneingeschränkt ihren Gästen zeigen. Gleichzeit ist unsere Eigenverantwortung stärker gefordert. Wir müssen weiterhin Abstand halten, um Infektionen zu vermeiden.“

Nähere Informationen: Andreas Csar, Büro LR Danninger, Tel.:

02742/9005-12253, andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse