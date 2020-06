Zurich richtet Gleichbehandlungsstelle ein

Wien (OTS) - Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) setzt ein wichtiges Zeichen zum Bekenntnis der Gleichstellung von Mitarbeitenden. Mit der Einrichtung einer Gleichbehandlungsstelle gibt es ab sofort einen zentralen Anlaufpunkt für Fragen rund um dieses Thema.

Andrea Stürmer, MSc MPA, Vorsitzende des Vorstands von Zurich Österreich: „Bei Zurich Österreich fördern wir Vielfalt, denn sie macht uns stärker. Diversität und Inklusion bereichern unser Miteinander im Unternehmen und helfen uns gleichzeitig im Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden.“

Das Unternehmen setzte schon bisher sichtbare Zeichen beim Thema Diversität und Inklusion. Beispielsweise ist es 2015 dem Women‘s Innovation Network (WIN), dem weltweiten unternehmensinternen Frauennetzwerk der Zurich Gruppe, beigetreten. 2017 war Zurich Österreich das erste heimische Unternehmen, das die international anerkannte EDGE-Zertifizierung für die Gleichstellung von Frauen und Männern erhielt. 2019 hisste das Unternehmen im Rahmen der Pride-Week erstmals die Regenbogenfahne an der Fassade der Generaldirektion am Schwarzenbergplatz und zieht die Fahne auch heuer auf.

Gleichbehandlungsstelle als weiterer Schritt

Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes bei Zurich Österreich: „Als Sponsor für Diversität bei Zurich Österreich ist es mir besonders wichtig, dass alle die gleichen Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen haben. Um dies zu unterstützen, haben wir eine Gleichbehandlungsstelle eingerichtet.“

Die Gleichbehandlungsstelle ist Teil der Diversitäts- und Inklusions-Maßnahmen von Zurich Österreich. Mit der Einrichtung dieser Stelle bietet Zurich Österreich ab sofort einen internen Kontaktpunkt für Diskriminierungsthemen in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Weltanschauung, Behinderung. Das Ziel ist der Informationsaustausch sowie die Unterstützung und Beratung zur Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden von Zurich Österreich und deren Tochtergesellschaften.

Zahlreiche Aktivitäten rund um Diversität und Inklusion

Die Gründung der Gleichbehandlungsstelle fügt sich in eine Vielzahl von Maßnahmen. So hat Zurich Österreich im Vorjahr die Charta der Vielfalt unterschrieben. Sie ist eine Initiative der Wirtschaftskammer zur Förderung der Wertschätzung gegenüber allen Mitgliedern der Gesellschaft. Das Unternehmen arbeitet darüber hinaus mit prominenten Institutionen zusammen, wie dem „Institut für Gender und Diversität in Organisationen“ an der Wirtschaftsuniversität Wien, dem Europäischen Jugendparlament und der Aktion „Schüler gestalten Wandel“. Im Rahmen von unternehmensinternen Aktivitäten wird das Bewusstsein der Mitarbeitenden für das Thema gestärkt. Dazu zählen der Diversity Day, Videos von Mitarbeitenden, eine Interessensvertretung der Millennials und eine Pride-Gruppe.

Bildmaterial finden Sie hier.

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 55.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne in mehr als 215 Ländern und Gebieten. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft zählt zu Österreichs führenden Versicherungen. Rund 1.300 Mitarbeitende setzen sich tagtäglich für das Wohl von 725.000 Kundinnen und Kunden ein. Als vielfach ausgezeichnetes Unternehmen bietet Zurich Österreich Produkte und Services im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung an. In den Unternehmenswerten sind Diversität, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit fest verankert. Zurich Österreich führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

Rückfragen & Kontakt:

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft

Unternehmenskommunikation

Mag. Daniela Sisa, presse @ at.zurich.com

Telefon: (01) 501 25 -1456

www.zurich.at

www.zurich-connect.at