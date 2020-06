Grüne Liesing/ Höbart: Vollständige Renaturierung des Liesingbachs großer Gewinn an Lebensqualität

Einbindung der Bevölkerung bei der Gestaltung notwendig

Wien (OTS) - "Der Beschluss der vollständigen Renaturierung des Liesingbachs ist wirklich großartig und höchst an der Zeit. Besonders für die Wasserqualität dieses schönen Erholungsraums ist das ein Meilenstein," freut sich die Klubobfrau der Grünen Liesing, Cordula Höbart.

Die Bevölkerung des 23. Bezirks schätzt die Liesing als Erholungsraum von Kalksburg bis Inzersdorf. "Eine gemeinsame Planung dieses Juwels ist absolut wünschenswert. Besonders was die Gestaltung für die unterschiedlichen Bedürfnisse wie Spazieren, Laufen, den Hund Gassi führen, mit Kindern herumtollen oder Radfahren betrifft, sind mancherorts durch die enge Wegführung Konflikte einfach vorprogrammiert. Beispielsweise liegen für den Abschnitt der noch heuer gestaltet werden soll, Wünsche der Bewohner*innen nach begleitender Verkehrsberuhigung und einer für den Fuß- und Radverkehr sicheren Rudolf-Waisenhorn-Gasse vor, die der Umsetzung harren“, so Höbart.

Die Zählstelle am Liesingbachradweg zeigt eine Steigerung von rund 160 Prozent an Nutzung allein in diesem Jahr an. "Jetzt ist die einmalige Chance vorhanden, den Radweg großteils von den Spazierwegen zu entflechten. Auch ein wetterfester und wasserdurchlässiger Belag gehört auf der gesamten Strecke dazu. Bei der Laxenburger Straße ist eine Unterführung dringend nötig. Derzeit müssen Radfahrer*innen eine ungesicherte Stelle, die über eine 6 spurige Fahrbahn führt, queren“, so Höbart.



