Energie im April 2020 um 6,1 % günstiger als vor einem Jahr

Heizöl um fast ein Viertel billiger // Treibstoffpreise auf Langzeittief // Gegenüber dem Vormonat zahlten Haushalte für Energie um 2,2 % weniger

Wien (OTS) - Während der Verbraucherpreisindex (VPI) im Monatsvergleich unverändert blieb, gab der Energiepreisindex (EPI) im April 2020 gegenüber dem Vormonat um 2,2 % nach. „Hauptverantwortlich für diesen Rückgang war die Preisentwicklung bei Heizöl und Treibstoffe. Das ist vor allem auf die anhaltend niedrige Nachfrage zurückzuführen,“ erklärt Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur.

Im Jahresvergleich ist der EPI noch stärker gefallen: „Österreichische Haushalte zahlten im April 6,1 % weniger für Energie als vor einem Jahr. Der Verbraucherpreisindex ist in diesem Zeitraum hingegen um 1,5 % gestiegen“, so Traupmann. Damit wirkten die Energiepreise in Summe inflationsdämpfend.

