HR-Management: Das zeigt Wirkung!

Der TÜV AUSTRIA #hr campus-online am 9. Juli 2020

Wien (OTS) -

Wie beeinflussen die letzten Wochen die HR-Branche? Spannende Impulse und innovative Lösungsansätze zu aktuellen HR-Themen liefert die interaktive Online-Tagung am 9. Juli.

Starkes Employer Branding wirkt doppelt: Es fördert den Zusammenhalt im Inneren und beeinflusst das Verhältnis nach außen. Was es bringt, beantwortet Herbert Steinhauser, Geschäftsführer von ISG Personalmanagement. In modernen Organisationen sind Teamarbeit und damit verbundenes hohes Commitment nicht mehr wegzudenken.

Was braucht es, um aus Mitarbeiter/innen eine gut funktionierende Mannschaft zu formen? Antworten darauf liefert der renommierte Coach und Businesstrainer Franz Dengg. Innovative Ansätze gibt es auch in der HR-Welt. Davon weiß der Trendsetter und Innovationsexperte Dipl.-Ing. Dr. Reinhard Willfort zu berichten. In seinem Vortrag zeigt er Lösungen aus der Praxis und deren Nutzen.

Die TÜV AUSTRIA Akademie veranstaltet den Branchentreff für HR-Entscheider diesmal online. Der digitale Seminarraum bietet zudem viel Platz für Erfahrungs- und Gedankenaustausch: www.tuv-akademie.at/hr-campus

TÜV AUSTRIA #hr campus-online @ 9. Juli 2020

Der TÜV AUSTRIA #hr campus-online am 9. Juli 2020



Wie beeinflussen die letzten Wochen die HR-Branche? Spannende Impulse und innovative Lösungsansätze zu aktuellen HR-Themen liefert die interaktive Online-Tagung am 9. Juli.



Starkes Employer Branding wirkt doppelt: Es fördert den Zusammenhalt im Inneren und beeinflusst das Verhältnis nach außen. Was es bringt, beantwortet Herbert Steinhauser, Geschäftsführer von ISG Personalmanagement. In modernen Organisationen sind Teamarbeit und damit verbundenes hohes Commitment nicht mehr wegzudenken. Was braucht es, um aus Mitarbeiter/innen eine gut funktionierende Mannschaft zu formen? www.tuv-akademie.at/hr-campus

Datum: 09.07.2020, 09:00 - 12:00 Uhr

Ort: ONLINE Event @ www.tuv-akademie.at/hr-campus, Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/hr-campus

TÜV AUSTRIA #hr campus-online | 9. Juli 2020 Die TÜV AUSTRIA Akademie veranstaltet den Branchentreff für HR-Entscheider diesmal online. Sichern Sie sich den digitalen Seminarraum für Erfahrungs- und Gedankenaustausch!

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Karin Newald, Programmverantwortliche für Personalmanagement, TÜV AUSTRIA Akademie, TÜV AUSTRIA-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge, karin.newald @ tuv.at, Tel.: +43 (0)5 0454-8179 | tuv-akademie.at