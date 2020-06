Große Unterschiede bei Stellplatzmieten: Bis 275 Euro in Wien, bis 120 Euro in Salzburg

Nürnberg/ Wien (ots) - Eine Analyse der Angebotspreise von Stell- und Garagenplätzen in 5 österreichischen Großstädten zeigt:

Stellplätze in Wiener Innenstadt mit 275 Euro am teuersten, am Rand mit 25 Euro pro Monat am günstigsten

Moderate Preise für zentrale Stellplätze in Innsbruck und Linz (je 150 Euro)

Salzburger parken ihr Auto im Zentrum für bis 120 Euro monatlich

Ein fester Stellplatz für das eigene Auto ist besonders in Großstädten ein zeitsparender Luxus. In einer aktuellen Analyse von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale Österreichs, wurden die Stellplatzmieten der 5 größten Städte in Österreich untersucht. Das Ergebnis: Besonders in zentralen Lagen hat ein eigener Einstellplatz seinen Preis, und der ist schnell dreistellig. Spitzenpreise in Österreichs Großstädten werden im 1. Wiener Bezirk mit bis zu 275 Euro im Monat für einen Stellplatz erreicht. Die raren Parkmöglichkeiten in der Wiener Innenstadt machen die wenigen vorhandenen Stellplätze zu einem teuren Gut. Ganz anders sieht es in den Randbezirken aus: Im 16. Bezirk kostet ein Stellplatz zum Beispiel um 25 Euro im Monat.

Innsbruck und Linz bereits deutlich preiswerter als Wien

In Innsbruck liegen Einstellplätze mit Spitzenpreisen bis zu 150 Euro meist in der Nähe des Inn-Ufers. In Reichenau und anderen weniger zentralen Lagen gibt es Stellplätze bereits ab 50 Euro. Die Mietpreise in Linz bewegen sich in einer ähnlichen Preisklasse: Stellplatzmieter müssen im Zentrum ebenfalls mit Preisen bis 150 Euro rechnen. Weniger kostenintensiv sind die Stellplätze auch dort weiter außerhalb. In Nonntal beginnt die Mietpreisspanne beispielsweise bei 39 Euro.

Die günstigsten Spitzenpreise in den untersuchten Städten gibt es in Graz (130 Euro) und Salzburg (120 Euro). Außerhalb des Grazer Zentrums, in Lend oder Geidorf, lassen sich Autos ab 48 Euro monatlich abstellen. In Salzburger Randbezirken beginnen die Mietpreise für Außenparkplätze bei 40 Euro.

Minimal- und Maximalmietpreise für Stell- und Garagenplätze in österreichischen Städten im Überblick:



Stadt minimale Miete maximale Miete

Graz 48 EUR 130 EUR

Innsbruck 50 EUR 150 EUR

Linz 39 EUR 150 EUR

Salzburg 40 EUR 120 EUR

Wien 25 EUR 275 EUR



Berechnungsgrundlage:



Datenbasis für die Berechnung der Stellplatz-Mietpreise in den 5 größten Städten in Österreich waren Garagen- und Stellplätze, die im Jahr 2019 auf immowelt.at inseriert wurden.

