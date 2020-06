AK Präsidentin Renate Anderl: Stärken, was uns allen gehört

Daseinsvorsorge sichern: Nach Corona müssen öffentliche Dienstleistungen vor Spardruck geschützt werden

Wien (OTS) - „Nach Corona gerät vieles unter Spardruck, das sich in der Krise bewährt hat“, warnt AK Präsidentin Renate Anderl. „Jetzt geht es darum, dass wir stärken, was uns allen gehört.“ Denn auch in der Corona-Krise fuhren Züge, Busse, Straßen- und U-Bahnen, hatten die Menschen Strom, Gas und Internet, wurden regelmäßig die Mülltonnen geleert, die Wasserversorgung lief weiter. Doch jetzt kommen nicht zuletzt die Kommunen trotz Corona-Hilfspaket massiv unter Druck: Aktuelle Prognosen des Zentrums für Verwaltungsforschung gehen davon aus, dass die Gemeinden, Wien inbegriffen, im Jahr 2020 bis zu zwei Milliarden Euro 2020 weniger einnehmen werden. Die Antwort der Regierung: Eine Milliarde Euro für Städte und Gemeinden. „Das ist viel. Die Kommunen haben aber hohe Einkommenseinbußen durch Corona und müssen die Bundesmittel mit eigenen Mitteln ergänzen“, sagt Anderl. Eine Studie der ÖGPP (Gesellschaft für Politikberatung und -entwicklung) von 2019 zeigt: Jeder Euro, den die Gemeinden) ausgeben, belebt die regionale Wirtschaft mit weiteren rund 1,55 Euro. Jede Million an Gemeindeausgaben schafft 16 Arbeitsplätze. Die AK fordert deshalb mehr Hilfen von der Regierung für die Städte und Gemeinden in Österreich: Über die eine Milliarde Staatshilfe hinaus sollte der Bund den Gemeinden und Städten zumindest einen Teil dessen ausgleichen, was ihnen durch Corona an Erträgen entfällt. Gleichzeitig sollten Städte und Gemeinden im Rahmen des innerösterreichischen Stabilitätspaktes die Möglichkeit bekommen, zu besten Bundeskonditionen Schulden zu machen. Mehr Hilfe muss es auch für bundeseigene Unternehmen der Daseinsvorsorge geben, vor allem für die ÖBB.

Die AK warnt auch vor einer Privatisierungswelle in Europas Kommunen, wenn diesen das Geld ausgeht. „Dass Privatisierungen die falsche Antwort sind, zeigt eine aktuelle Studie von Transnational Instituts (TNI): Viele Privatisierungen der öffentlichen Wasser- oder Stromversorgung oder von Kindergärten sind kläglich gescheitert und mussten teuer von den Kommunen zurückgekauft werden. Die Studie listet über 900 erfolgreiche Fälle von Rückführungen privater Dienstleistungen in die öffentliche Hand allein in Europa auf. Vor allem die negativen Erfahrungen mit der Privatisierung - etwa geringere Investitionen in die Infrastruktur, schlechtere Arbeitsbedingungen oder höhere Preise -brachten Städte und Gemeinden dazu, Strom, Wasser, Müll, Kindergärten oder Spitäler wieder selbst zu betreiben.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

ChefIn vom Dienst

+43 1 50165 12565

presse @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at