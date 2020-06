FIABCI Austria: Dr. Eugen Otto als Präsident wiedergewählt

„Prix d´Excellence Austria“: FIABCI und ÖVI zeichnen wieder exzellente Immobilienprojekte aus

Wien (OTS) - Neuwahl eines bewährten Teams: Dr. Eugen Otto wurde Dienstag Abend bei der Generalversammlung der FIABCI Austria, dem Internationalen Verband für Immobilienberufe, für weitere drei Jahre als Präsident bestätigt. Er bekleidet diese Funktion seit 2001. „Grundlage und Basis der FIABCI waren immer Beziehungen und Dialoge - national und international, zwischen jüngeren und älteren Kollegen. Eine Plattform für den Austausch von beruflichen Erfahrungen ist besonders in schwierigen Zeiten wichtiger denn je", so Dr. Eugen Otto.

Ebenso wieder gewählt wurden als Stellvertreter(in) die ehemalige NR Abgeordnete KR Brigitte Jank und Dr. Matthias Gass, Mag. Wolf-Dietrich Schneeweiss als Generalsekretär sowie der gesamte Vorstand. Neu in diesem Gremium: Maximilian Peter MSc als Schatzmeister sowie DI Ursula Fischer, MBA. Sie war 2018 gemeinsam mit Mag. Hannes Horvath und dem Führungs-Team des ÖVI (Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft) für die erfolgreiche Organisation des ersten FIABCI Prix d´Excellence Austria mitverantwortlich.

Noch drei Wochen, bis 15. Juli 2020, können sich Investoren, Architekten, Projektentwickler oder Kommunen in fünf Kategorien um die begehrte Auszeichnung bewerben, die die beiden Branchenverbände gemeinsam ausloben. Anders als reine Architekturpreise bewertet dieser international etablierte Award Projekte in ihrem gesamten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext. Auf internationaler Ebene gilt die Auszeichnung schon seit mehr als 25 Jahren als eine der begehrtesten in der Branche. Unterstützt wird der FIABCI Prix d’Excellence Austria 2020 durch IMMOunited - das Grundbuch- und Datamining-Unternehmen ist Hauptsponsor – sowie durch die Erste Bank, NIBRA Aufzüge, willhaben, Alukönigstahl, Simacek und die Wiener Städtische.

