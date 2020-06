Chengdu im Südwesten Chinas enthüllt Sci-Tech-Innovationsräume zur Stärkung der New Economy

Im Rahmen ihrer kontinuierlichen Bemühungen, die Entwicklung im New-Economy-Sektor anzukurbeln, wird die Stadt Chengdu im Südwesten Chinas am 29. Juni eine Reihe wissenschaftlicher und technologischer Innovationsräume - auf Englisch Sci-Tech Innovation Spaces genannt - enthüllen.

Die Veranstaltung mit dem Titel 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project-Special Conference for High Quality Science & Technology Innovation Spaces wird in dem Gebäudekomplex Tianfu Vanke Cloud City stattfinden. Die Konferenz, die sich schwerpunktmäßig auf modernste Technologien und "Räume, die Träume bauen" konzentriert, wird der Welt 100 neue Szenen und 100 neue Produkte im Bereich der New Economy präsentieren.

Innovation in den Bereichen Wissenschaft und Technologie ist ein wesentlicher Bestandteil bei der qualitativ hochwertigen Entwicklung einer Stadt. Anfang dieses Jahres beschloss Chinas Zentralkomitee für Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten, den Aufbau des Chengdu-Chongqing-Wirtschaftskreises sowie einen Wachstumspol für eine qualitativ hochwertige Entwicklung in Westchina zu fördern. Die Erschaffung eines national einflussreichen Sci-Tech-Innovationszentrums ist für die Entwicklung des Wirtschaftsraums von strategischer Bedeutung.

Bei den nächsten fünf Jahren handelt es sich nicht nur um die Anfangsphase des Wirtschaftskreises, sondern auch um eine entscheidende Zeit für Chengdu zum Ausbau der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und regionalen Führungsrolle der Stadt. Die Ermächtigung durch Technologie wird neue Impulse für die Entwicklung der New Economy in Chengdu liefern.

