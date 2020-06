Hammer an FPÖ-Schnedlitz: Wer mit Unwahrheiten Politik macht, ist nicht bereit für die Bundespolitik

ÖVP-Wehrsprecher: Bundesheer wird in den kommenden Jahren noch besser und noch schneller

Wien (OTS) - "Die heutigen Aussagen von FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz über das Bundesheer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sind lächerlich. Marktschreierische Behauptungen über die Kürzungen des Personals beim Bundesheer oder der Finanzen zu verbreiten – auf dem Rücken der Bediensteten – nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist unerhört und dem Manager einer ehemals staatstragenden Partei nicht würdig", so Michael Hammer, Wehrsprecher der Volkspartei.

Hammer weiter: "Wir stehen am Beginn einer Debatte über die Zukunft unseres Heeres. Klar ist, dass das Regierungsprogramm abgearbeitet wird." Klar ist auch, dass das Bundesheer in den kommenden Jahren "noch besser und noch schneller wird und jetzt schon unglaublich viel leistet", so der ÖVP-Wehrsprecher kopfschüttelnd an FPÖ-Parteimanager Schnedlitz. (Schluss)

