Ludwig/Ruck: Jetzt Gastrogutscheine einlösen

Gastrogutscheine der Stadt ab heute gültig; Bürgermeister Michael Ludwig und WKW-Präsident Walter Ruck: Nutzen Sie die Gutscheine und besuchen Sie unsere Wirts- und Kaffeehäuser

Wien (OTS/RK) - Heute, Dienstag, treffen die ersten Gastrogutscheine bei den Wienerinnen und Wienern ein und können eingelöst werden. Die Stadt Wien hat in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien an alle 950.000 Wiener Haushalte Gastrogutscheine im Wert von 25 Euro (für Single-Haushalte) und 50 Euro (für Mehrpersonen-Haushalte) per Post verschickt. Rund 40 Millionen Euro fließen damit direkt in die Wiener Gastro- und Kaffeehaus-Branche.



Bürgermeister Michael Ludwig: „Wir wollen den Wienerinnen und Wienern auch als Zeichen der Wertschätzung für den Zusammenhalt und für die Solidarität in den letzten Monaten unseren Dank zum Ausdruck bringen. Nach wochenlangen behördlichen Ausgangsbeschränkungen kehrt so langsam wieder ein Stück gewohnter Lebensqualität zurück. Mit diesem Gutschein als Dankeschön an die Bevölkerung wollen wir zusätzlich auch die Wirt´n, Kaffeehäuser, Beisln und Gastronomen unterstützen. Die Gastronomie in Wien ist ein äußerst wichtiger Faktor in der heimischen Wirtschaft und am Arbeitsmarkt. Knapp 60.000 Menschen sind hier beschäftigt.“



„Die Wiener Gastronomie wurde von Corona besonders hart getroffen. Jetzt stehen unsere Wiener Wirte und Kaffeehausbetreiber wieder für ihre Gäste bereit. Leider fehlt mit den internationalen Touristen eine für Wien besonders wichtige Gästegruppe. Daher mein Appell an die Wienerinnen und Wiener: Nutzen Sie den Gastrogutschein, besuchen Sie die Wiener Gastronomiebetriebe und Cafés und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.



Eines der teilnehmenden Unternehmen ist das Wieden Bräu im vierten Bezirk. „Die Gutscheinaktion ist eine tolle Sache, die nicht nur uns Wirte sondern auch die Wienerinnen und Wiener unterstützt. Ich hoffe, dass die Gutscheine dazu beitragen, dass jetzt mehr Menschen ihre Scheu ablegen und wieder die Gemütlichkeit in unserem Lokal genießen. Gleich am ersten Tag habe ich mich für die Aktion registriert, es hat tadellos funktioniert“, sagt Wieden Bräu-Geschäftsführer Wolfgang Stark.



Bis dato haben sich mehr als 2.000 Gastronomie- und Kaffeehausbetriebe in ganz Wien für die Gutscheinaktion angemeldet. Stündlich werden es noch mehr. Besonders hoch ist die Nachfrage in der Inneren Stadt, in der Leopoldstadt, in Alsergrund, in Landstraße aber auch in der Donaustadt. Alle teilnehmenden Unternehmen können im Internet unter wienergastrogutschein.at abgerufen werden. Die Gutscheine selbst sind bis Ende September einlösbar.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Michael Vorauer – Presse und Newsroom

T. 01 51450 1476

M. 0664 403 01 91

E. michael.vorauer @ wkw.at



PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse