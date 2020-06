Öffentlicher Dienst: Wichtige Leistung in Krisenzeiten

H. Taborsky ÖAAB: „Die Menschen im öffentlichen Dienst liefern wertvollste Arbeit und verdienen unsere volle Anerkennung!“

Wien (OTS) - Der öffentliche Dienst ist ein wichtiger und verlässlicher Partner der heimischen Gesellschaft und des demokratischen Staatsgefüges. Dies gilt besonders während der herrschenden weltweiten Corona-Pandemie, in der die öffentlichen Bediensteten existentielle Aufgaben für das Zusammenleben und die Gesundheit der die Bürger zu erfüllen hatten. Grund genug, um den zahlreichen öffentlich Bediensteten des Bundes, der Länder und der Gemeinden am heutigen „Tag des öffentlichen Dienstes“ einen besonderen Dank auszusprechen. ÖAAB-Landesgeschäftsführer Hannes Taborsky: „Ihr alle habt in dieser schwierigen Zeit professionelle Arbeit geleistet und damit bewiesen, dass man sich auch in Krisenzeiten auf euch verlassen kann!“

Staat gesichert

Der Tag des öffentlichen Dienstes findet jährlich am 23. Juni statt. Er wurde 2003 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um die Arbeit dieser Menschen zu honorieren und vor den Vorhang zu holen. Die rund 135.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allein im Bundesdienst etwa haben ihre Aufgaben nicht nur voll sondern zum Teil sogar übererfüllt. Und obwohl zwei Drittel der Beamten im Home-Office gewerkt haben, ist deren Leistungspegel gleich hoch geblieben. Taborsky: „Sie alle leisteten Großartiges, sie sichern das Zusammenleben der Gesellschaft und sie garantieren auch noch das demokratische Staatsgefüge.“

