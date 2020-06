Die neue Staffel "Die Gruppe - Schrei nach Leben"

Angststörung trifft Depression: Tabuthemen zur Primetime bei RTLZWEI (FOTO)

Sechs neue Folgen der einzigartigen Doku-Reihe

Junge Erwachsene im Kampf gegen psychische Probleme

Ausstrahlung ab Mittwoch, 1. Juli 2020, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI

Depressionen, Panikattacken und Zwangsstörungen - sechs junge Erwachsene zeigen in "Die Gruppe - Schrei nach Leben", was es bedeutet, mit extremen Ängsten zu leben. Über einen Zeitraum von sechs Monaten begleiten sich die jungen Erwachsenen selbst mit der Kamera, dokumentieren so ihren Kampf gegen psychische Störungen und geben hautnahe Einblicke in die Höhen und Tiefen ihres Alltags. Die sechs neuen Folgen der zweiten Staffel sind ab Mittwoch, 1. Juli, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI zu sehen.

Sie reden über Tabuthemen und machen anderen Betroffenen Mut, sich mit ihren Traumata auseinanderzusetzen. RTLZWEI begleitet sechs junge Erwachsene, die in ihrem Alltag mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Einmal im Monat treffen sie sich zu einem Gruppencoaching mit Trauma-Therapeutin Diana Kerzbeck und sprechen dort aus, was sie bewegt und belastet. Auch in weiteren Einzelgesprächen öffnen die Gruppenteilnehmer der Gruppe ihr Herz und erzählen von ihren Erlebnissen, Sorgen, Ängsten, aber auch von ihren Träumen und Hoffnungen.

Nach einem schweren Trauma versteckt sich Iry (25) hinter einer fröhlichen Fassade und zeigt niemandem, wie es ihr wirklich geht. Deniz' (27) Sportsucht stellt sein junges Familienglück auf eine harte Probe. Es ist ein ständiger Konflikt zwischen Sucht und Familie. Sophie (23) möchte kein Gramm zunehmen, sie ist magersüchtig und kann nicht aufhören zu hungern. Doch ihr Gesundheitszustand wird immer bedrohlicher. Ahmed (21) möchte endlich ein Leben ohne Spiel- und Drogensucht führen. Während Franzi (18) von schweren Panikattacken gequält wird, sagt Celine (20) ihren Depressionen den Kampf an.

Die Sendung wird von Story House Productions GmbH produziert.

"Die Gruppe - Schrei nach Leben", ab Mittwoch 1. Juli, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI. Die Sendungen sind als Preview sieben Tage vorab im PREMIUM-Bereich auf TVNOW verfügbar. Nach Ausstrahlung der Folgen sind diese 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - Im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Die Gruppe - Schrei nach Leben"

In der Doku-Reihe "Die Gruppe - Schrei nach Leben" macht RTLZWEI auf ein Tabuthema aufmerksam. Sechs junge Erwachsene zeigen, was es bedeutet, mit Depressionen, Panikattacken, Zwangsstörungen oder extremen Ängsten zu leben. Einmal im Monat treffen sie sich zu einem Gruppencoaching und sprechen dort aus, was sie bewegt und belastet. Über einen Zeitraum von sechs Monaten begleiten sich die jungen Erwachsenen selbst mit der Kamera, dokumentieren so ihren Kampf gegen psychische Störungen und geben hautnahe Einblicke in die Höhen und Tiefen ihres Alltags.

