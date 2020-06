KORRIGIERTE NEUFASSUNG der OTS0170 von heute: Tierschutzhaus Vösendorf: Tiervermittlung ab 4. Juli wieder in Vollbetrieb

Tiervermittlung in Österreichs größtem Tierheim läuft ab 4. Juli 2020 wieder in normalen Bahnen.

Korrektur zu OTS_20200623_OTS0170

Vösendorf (OTS) - Ein nächster großer Schritt zurück zur Normalität in Österreichs größtem Tierheim: Nachdem die Tiervermittlung im Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria (TSA, ehemals Wiener Tierschutzverein) knapp zwei Monate aufgrund von COVID-19 komplett ausgesetzt werden musste, läuft sie seit 13. Mai mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung.

Doch damit ist ab 4. Juli Schluss. Ab diesem Tag ist ein Besuch der Tiervermittlung zu den normalen Vermittlungszeiten, Mittwoch bis Sonntag 13:30 bis 17:00 Uhr wieder ohne Termin möglich. Bevor die Tiervermittlung jedoch wieder voll anläuft, gönnt sich das TSA-Team eine kurze Verschnaufpause: Daher bleibt die Tiervermittlung vom 1. bis zum 3. Juli geschlossen. Der letzte Vermittlungstag mit Terminvergabe ist demnach der 28. Juni. Bis zu diesem Zeitpunkt sind für alle Tiergruppen, besonders jedoch für Katzen und Kleintiere, noch Termine frei und können telefonisch unter 01/ 699 24 50 vereinbart werden.

TSA bittet die Interessentinnen und Interessenten überdies um Verständnis, dass es aufgrund der immer noch andauernden Maßnahmen der Corona Pandemie auch nach dem 4. Juli bis auf weiteres noch nicht möglich ist, sich ohne Begleitung auf dem Gelände des Tierschutzhauses zu bewegen.

Über Tierschutz Austria

Tierschutz Austria – der neue Name es Wiener Tierschutzvereins: Tierschutz Austria (TSA) ist erste Anlaufstelle für tierische Notfälle und bringt bald 175 Jahre Expertise in Sachen Tierhaltung und Tierpflege mit, bietet praktische Hilfe für Haus-, Wild- und Nutztiere (erstklassige Versorgung, Pflege und Vermittlung). Des Weiteren setzt sich TSA für die Rechte der Tiere ein, für faire Lebensbedingungen und artgerechte Haltung und den Erhalt von Arten und Lebensräumen. In ganz Österreich. UnterstützerInnen können sich auf www.tierschutz-austria.at informieren.

