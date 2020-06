Wiener Privatbank vollzieht Eintritt in den deutschen Markt durch Partnerschaft mit Deposit Solutions

Wien (OTS) - Seit Mitte Juni 2020 kooperiert die Wiener Privatbank mit Deposit Solutions, einer offenen Banken-Plattform, die zahlreiche Banken und Sparer aus 20 europäischen Ländern miteinander verbindet.

ZINSPILOT ist der Retail-Kanal von Deposit Solutions am deutschen Markt und bereits seit Jahren etabliert. Damit können Sparer auf attraktive Einlagenprodukte verschiedener Banken zugreifen, ohne dafür neue Konten eröffnen zu müssen. Nur Banken aus Ländern, die von mindestens zwei der drei führenden Ratingagenturen (Fitch, Moody’s, S&P) mit “Investment Grade” bewertet wurden, können ihre Einlagenprodukte über ZINSPILOT in Deutschland aktiv vermarkten.

Seit kurzem können über ZINSPILOT nun auch die Festgeld-Angebote der Wiener Privatbank einem unvergleichlich größeren Kundenkreis zur Verfügung gestellt werden: www.zinspilot.de/banken/wiener-privatbank/. „Ich bin überzeugt vom Eintritt in den deutschen Markt“, betont CEO Christoph Raninger. „Für uns ist dies ein weiterer, wichtiger Schritt für das Wachstum unserer Bank.“

Das "Wiener Privatbank Festgeld-Konto" ist eine Einmalanlage über eine bestimmte Laufzeit mit fest vereinbartem Zinssatz - bis zu 0,75% pro Jahr. Die Kunden wählen Laufzeit und die Höhe ihres Investments (ab € 10.000.-) und haben sonst keinerlei Kontokosten. Auch die Abwicklung ist einfach durch den Online-Antrag und per Postident-Verfahren, auf Wunsch, auch ohne Bankbesuch möglich. www.wienerprivatbank.com/bank/private-banking/festgeld/

Die Wiener Privatbank ist eine auf Sachwerte-Investments spezialisierte Privatbank mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Kunden höchste Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz unter einem Dach. Die Angebots- und Dienstleistungspalette für private und institutionelle Kunden umfasst die Kerngeschäftsfelder Private Banking, Asset Management (Matejka & Partner), Capital Markets, Brokerage, Research, Immobilienprodukte sowie Immobiliendienstleistungen und -projekte. In diesen Geschäftsfeldern bietet die Wiener Privatbank ihren Kunden individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen an.

