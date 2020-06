Nepp: Morgen „Aktuelle Stunde“ der FPÖ zu grünen Autofahrerschikanen

Bürgermeister Ludwig agiert mehr als Schoßhündchen der Grünen denn als Entscheidungsträger

Wien (OTS) - Die FPÖ wird in der morgigen Sitzung des Wiener Gemeinderates in einer „Aktuellen Stunde“ mit dem Titel „Autofreie City, Pop-up-Radwege und andere Verkehrs-, Anrainer- und Wirtschaftsschikanen. Wann schiebt Bürgermeister Ludwig den grünen Ideologieprojekten endlich einen Riegel vor?“ die Autofahrerschikanen der Grünen thematisieren. Dies kündigt der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp, an. „Die Einrichtung der unbenützten Begegnungszonen während der Corona-Zeit, die stauproduzierenden Pop-up Radwege und das kommende Autoverbot in der Wiener Innenstadt zeigen, dass die Wiener Grünen mit Unterstützung der ÖVP nach Belieben schalten und walten können und SPÖ-Bürgermeister Ludwig vor scheinbar vollendete Tatsachen stellen“, kritisiert Nepp.

Der gf. Wiener FPÖ-Obmann fordert den Bürgermeister und seine SPÖ auf, endlich gegen die Autofahrerschikanen aktiv zu werden. Auch in den eigenen SPÖ-Reihen gebe es bereits Murren darüber, wie der grüne Koalitionspartner mit dem Stadtchef Schlitten fahre. „Ludwig agiert mehr als Schoßhündchen der Grünen denn als Entscheidungsträger. Ich verlange vom Bürgermeister, endlich auf den Tisch zu hauen und den verkehrspolitischen Amoklauf der Grünen zu stoppen“, so Nepp. (schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

nfw @ fpoe.at

www.dominiknepp.at

www.fpoe-wien.at