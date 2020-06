Kärnten: Werbebranche und Medien durchbrechen den Schweinezyklus

Mit einer gemeinsamen Kampagne machen die Fachgruppe Werbung und die führenden Medien Werbung für Werbung.

Klagenfurt (OTS) - Event-Marketer: Kärntens Werbebranche, versammelt in 1100 Mitgliedern der Fachgruppe Werbung, kann sich sehen lassen. Damit sie – und die ihrer Kunden – in einer wirtschaftlich herausfordernden Phase sichtbar bleiben, hat FG-Obmann Volkmar Fussi heute eine gemeinsame Initiative vorgestellt: Werbetreibende machen gemeinsam mit allen relevanten Medien in Kärnten Werbung für Werbung. Fussi: „Mit unserer Initiative ‚Durchbrich den Schweinezyklus‘ senden wir ein wichtiges Signal an die Kärntner Unternehmen: Werbung ist gerade jetzt als Motor der Wirtschaft unverzichtbar, Werbung beflügelt Verkauf und Konsum – auch und ganz besonders in schwierigen Zeiten.“

Werbeverzicht ist Umsatzverzicht

Der Schweinezyklus ist ein Begriff aus der fleischverarbeitenden Industrie, der die wiederkehrenden Schwankungen von Angebot, Nachfrage und Preis beschreibt. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass viele Unternehmen Umsatzeinbußen erleiden, sparen müssen – und damit reflexhaft bei der Werbung beginnen. Fussi: „Das Gegenteil ist richtig: Um den Schweinezyklus zu durchbrechen, ist es wichtig, in Krisenzeiten Schwankungen abzuschwächen, Rückgänge zu kompensieren und das Geschäft anzukurbeln. Das funktioniert nur mit der Kraft der Werbung. Werbung ist ein Umsatzbringer. Werbeverzicht ist Umsatzverzicht. Wer – besonders in schwieriger Zeit – meint, ohne Werbung auszukommen, schwächt sich selbst und unterstützt die Konkurrenz.“

Return on Investment

Unterstützt wird die Kampagne von WKK-Vizepräsidentin Carmen Goby, die – als erstes Mitglied seit Bestehen der Fachgruppe Werbung in Kärnten, wie Fussi betonte – als Vizepräsidentin der WKÖ nominiert ist. Sie unterstrich die Funktion der Werbung als volkswirtschaftlicher Motor und Innovationstreiber: „Jeder Werbe-Euro trägt sieben Euro zum BIP bei und hat für das werbende Unternehmen einen Return on Investment zwischen 1,3 und 2,6 Euro. Jetzt ist die Zeit, um in Sichtbarkeit und Stabilität in der Außenwirkung zu investieren!“

Mit Schwein gewinnen

Die im Beisein zahlreicher Vertreter der Medien- und Werbebranche präsentierte „Schweinezyklus“-Kampagne umfasst Anzeigen, Plakate (Rollingboards und Digital), Social Media sowie Hörfunkspots und wird von einem Gewinnspiel begleitet: Unternehmen, die einem Mitgliedsbetrieb der Fachgruppe Werbung in Kärnten im Aktionszeitraum bis 15. August einen neuen Werbeauftrag erteilen, nehmen an der Verlosung von 3 x 1.000 Euro Werbeguthaben teil.

Die Initiative wird getragen von der Wirtschaftskammer Kärnten – Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation gemeinsam mit den Partnern Antenne Kärnten, Kärntner Monat, Kärntner Wirtschaft, Kärntner Woche, Kleine Zeitung, Kronen Zeitung, Lanmedia – Das Fenster Kärnten, Logicom, M.U.T.-Magazin, PSG – Posterservice-GmbH, ORF Kärnten, Weekend-Magazin, Wirtschaftsnachrichten Süd, 5-Minuten Villach/Klagenfurt.

Alle Details auf www.schweinezyklus.at.

Fotolink: https://tom2.wkk.or.at/index.php/s/ReRxTLjaoRPznP9 06:Fachgruppenobmann Volkmar Fussi und WK-Vizepräsidentin Carmen Goby stellten heute die neue Kampagne "Durchbrich den Schweinzyklus" vor Credit: WKK/Fritz-Press

