JVP-Sachslehner: Eine starke Stimme für die Jugend

Die Anpassung des Wahlalters bei Betriebsratswahlen stärkt die Mitbestimmung von uns Jungen

Wien (OTS) - „Mit der Anpassung des Wahlalters bei Betriebsratswahlen auf 16 Jahre, stellen wir sicher, dass auch die Stimme von jungen Menschen in Betrieben gehört wird. Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt, denn nur wer auch mitbestimmen und etwas verändern kann, wird auch von sich aus aktiv mitgestalten“, zeigt sich Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP, hocherfreut.



Die Junge ÖVP setzt sich seit Jahren für eine starke Einbindung junger Menschen in der Politik ein. Das zeigt sich neben der gesetzlichen Verankerung der Schülerparlamente, auch im Parlament, wo die JVP mit 10 jungen Abgeordneten vertreten ist.



„Mit diesem wichtigen Schritt bringen wir junge Menschen schon früh dazu, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Darüber hinaus ist es einfach nur fair, dass junge Menschen, die in einem Betrieb Leistung in Form von Arbeit erbringen, auch ein Mitspracherecht bei der Wahl ihrer Arbeitnehmervertreter haben sollen“, so Sachslehner. „Junge Menschen sind der Politik nicht abgeneigt, im Gegenteil, wir diskutieren lebhaft im Internet, mit Freunden oder auch in der Familie. Umso wichtiger ist, dass wir auch jungen Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, am politischen Entscheidungsprozess teilhaben zu können“, so Sachslehner abschließend.



