Gesundheit – Kucher: Regierung muss endlich auf Hilferuf von Krankenkassen und Beschäftigten reagieren

Volle Unterstützung für „Offensive Gesundheit“

Wien (OTS/SK) - „Die Krankenkassen schlagen Alarm, weil sie die Krise in ein tiefes Minus zieht und ihnen hunderte Millionen Euro fehlen. Und die Beschäftigten im Gesundheitswesen schlagen Alarm, weil die Zukunft der Gesundheit- und Pflege auf dem Spiel steht, wenn nicht bald ihre Arbeitsbedingungen verbessert werden“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher, der von Kurz und Kogler fordert, „die Hilferufe endlich ernst zu nehmen und rasch zu reagieren“. Die Regierung muss bei den Kassen finanziell einspringen, denn sonst werden sie entweder auf Kosten der ÄrztInnen sparen oder die medizinischen Leistungen für die Bevölkerung einschränken, was haben sie denn sonst für eine Wahl?“, so Kucher. ****

Diese Einnahmeausfälle bei den Kassen passiert noch dazu vor dem Hintergrund einer völlig vermurksten Kassen-‚Reform‘, die ohnehin schon 1,7 Mrd. zusätzliche Kosten bis 2024 produziert. Die SPÖ macht seit Wochen auf die drohende Entwicklung aufmerksam und Kucher hat dazu auch Anträge eingebracht, die dem Gesundheitsausschuss zugewiesen sind. Darin wird gefordert, dass der Bund für die Fusionskosten aufkommt sowie für Beiträge, die nicht eingebracht werden können bzw. Mindereinnahmen.

„Gerade die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig ein gut funktionierendes Gesundheitssystem ist. Die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich leisten – nicht nur in der Corona-Krise – Übermenschliches und leiden unter immer mehr Stress und Arbeitsbelastung. „Seitens der SPÖ sichern wir den Anliegen der Beschäftigten im Gesundheits-und Pflegebereich unsere volle Unterstützung zu und begrüßen ihre Initiative www.offensivegesundheit.at, bekräftigt Kucher. (Schluss) sl/ls

