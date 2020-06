Yildirim: „Sozialminister sieht Fehler bei Corona-Datenerhebung um ‚Patient 0‘ in Tirol“

Erster positiver Fall bereits am 8. Februar, Land Tirol hat Erkenntnisse laut Anfragebeantwortung selbst erhoben

Wien (OTS/SK) - Gab es bereits im Februar 2020 Corona-Infektionen in Tirol? Im diesbezüglichen Hin und Her zwischen Land Tirol, Sozialministerium und AGES rund um den ‚Patient 0‘ gibt Sozialminister Anschober jetzt eine eindeutige Antwort, wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim hervorgeht. ****

„Anschober stellt klar, dass es sich um einen Eintragungsfehler handelte, der im Land Tirol passiert ist. Er macht auch deutlich, dass die ‚Patientin 0‘ mit 8. Februar geführt wird. Das sei auch nicht, wie vom Land beklagt, ‚spekulativ‘. Dass das Land Tirol wie behauptet über die bereits im Februar aufgetretene Erkrankung nicht informiert wurde, stimmt augenscheinlich ebenso wenig, denn es war laut Anfragebeantwortung das Land selbst, das die Erkenntnisse erhoben hat“, schildert Yildirim.

„Seitens des Landes wurde fehlende Information seitens des Bundes beklagt und sofortige Aufklärung gefordert. Jetzt hat die AGES das Land informiert, dass das Land selbst das falsche Datum übermittelt hat. Das ist schon ein wenig skurril.“

Für die Tiroler Abgeordnete wird dadurch einmal mehr deutlich, wie wichtig eine vollständige und transparente Aufklärung des Handelns von Politik und Behörden rund um die Corona-Krise ist: „Das sind wir den Menschen im Land schuldig, die die Maßnahmen mitgetragen haben, die sie vielfach an den Rande ihrer wirtschaftlichen Existenz gebracht haben. Weiter reflexartig ‚alles richtig gemacht‘ zu rufen, ist ganz klar nicht genug. Fehler passieren. Was nicht passieren darf, ist, diese unter den Teppich zu kehren oder abzustreiten. Genau das ist aber aktuell der Fall“, betont Yildirim.

ÖVP-Ministerin Köstinger beantwortet die parlamentarische Anfrage dagegen überhaupt nicht: „Sie beruft sich auf fehlende Zuständigkeit, was ganz klar nicht stimmt. Die AGES fällt selbstverständlich in ihren Bereich. Es ist nicht das erste Mal, dass Köstinger unangenehmen Fragen auf diese Art und Weise aus dem Weg geht. Das ist eine Missachtung des Parlaments und der Bevölkerung“, so Yildirim.

