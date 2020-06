APA-Gruppe mit neuer Website

www.apa.at – Relaunch des Online-Auftrittes der Nachrichtenagentur-Gruppe – Digitaler Schauplatz für neue Markenstruktur

Wien (OTS) - Visueller, user-zentrierter, intuitiver – so präsentiert sich seit kurzem die neue Website der APA – Austria Presse Agentur. Unter www.apa.at stellt die Unternehmensgruppe rund um die österreichische Nachrichtenagentur ihre Leistungen neu zur Schau und bietet Informationsprofis aus den Bereichen Medien, Kommunikation und IT ein zielgruppengerecht aufbereitetes Infospektrum.

Bei der inhaltlichen und funktionalen Gestaltung der Website standen die User-Bedürfnisse im Mittelpunkt: Der Mix aus aktuellen Nachrichten, Unternehmensinformationen, Branchen- und Innovationsthemen sowie einer neuartigen Angebotsdarstellung auf Basis von User Journeys wurde am Mehrwert für die spezifischen Zielgruppen ausgerichtet. Die Seite beinhaltet einen selektierten Nachrichtenüberblick der APA-Redaktion in Text-, Bild-, Grafik- und Video sowie ausgewählte Meldungen in einfacher Sprache für Menschen mit Lese- oder Verständnisschwierigkeiten. Auch der strategische Fokus der APA auf Innovation und Technologie findet auf der neuen Website verstärkt Raum. So werden etwa aktuelle Themen des digitalen Medienwandels aufgegriffen und Einblicke in die Innovationsfelder und in das F&E-Engagement der APA gegeben.

Die Corporate-Website ist zudem der erste Ort, an dem sich die neue Markenstruktur, bestehend aus APA-News für den Medienmarkt, APA-Comm für die Zielgruppe Kommunikation und APA-Tech für Technologie, unter der Dachmarke APA darstellt. Dahinter stehen weiterhin die Nachrichtenagentur sowie die Tochtergesellschaften APA-OTS, APA-DeFacto und APA-IT als rechtlich und organisatorisch eigenständige Einheiten.

APA-CEO Clemens Pig sieht in der Website eine „digitale Eingangspforte in die APA“, die die Unternehmensstrategie einer durchgängigen Dienstleister-Plattform für die Kernmärkte Medien, Kommunikation und IT optimal abbilde. Pig weist dabei auf den „klaren und schnellen Einblick in das flexible und ineinandergreifende Angebot der APA für alle Stakeholdergruppen“ hin.

APA-Geschäftsführerin Karin Thiller bezeichnete den neuen Online-Auftritt als „Meilenstein in der Kundenkommunikation. Wir haben uns sehr intensiv mit den Kundenbedürfnissen beschäftigt und Inhalte wie Funktionen konsequent darauf aufgesetzt sowie Interaktionsmöglichkeiten geschaffen. Die Corporate-Site der Dachmarke ist der größte und erste Schritt in der neuen Oberflächenstrategie, auf deren Basis der Relaunch der Töchter-Websites in den nächsten Monaten folgen wird“.

Realisiert wurde das Projekt evidenzbasiert auf Grundlage des User-Verhaltens sowie unter Anwendung agiler Entwicklungsmethoden und virtueller Sprints in weniger als neun Monaten.

