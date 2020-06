Bewegt im Park – kostenlose Bewegungskurse von Juni bis September 2020 für jedes Alter

Gratis, unkompliziert und ohne Anmeldung: Mehr als 500 Bewegungskurse locken diesen Sommer in Parks und öffentliche Plätze vom Bodensee bis zum Neusiedlersee.

Wien (OTS) - am 23.6.2020: Ob Yoga, Ballsport, Tanzen oder Tai Chi: 500 vielfältige, kostenlose „Bewegt im Park“-Kurse laden heuer von 22. Juni bis 15. September zum Mitmachen ein. In der fünften Saison ist die Initiative erstmals in ganz Österreich vertreten, nun neu auch in Vorarlberg. Werner Kogler, Vizekanzler und Sportminister, beim heutigen Auftakt-Pressegespräch dazu: „‘Bewegt im Park‘ ist zurecht einer der Förder-Klassiker aus dem Bereich des Breitensports, den das Sportministerium seit 2016 unterstützt. Mich begeistert bei dieser Kooperation mit dem Dachverband der Sozialversicherungsträger und den Sport-Dachverbänden, dass Menschen hier in ihrem Alltag abgeholt werden. Egal welches Alter, egal welches Fitnesslevel – bei ‚Bewegt im Park‘ steht die Freude an der Bewegung und die Freiwilligkeit immer im Vordergrund.“ Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, erklärt: „Bewegung ist einer der Bausteine für ein gesundes Leben. Mit ‚Bewegt im Park‘ kann man unzählige Sportarten kennenlernen, ausprobieren und so seine neue Lieblingssportart entdecken. Mit 500 verschiedenen Kursen in allen Bundesländern, die den ganzen Sommer lang stattfinden, wollen wir die Österreicher für Sport begeistern und ermutigen mehr Sport zu treiben.“



Seit Sommer 2016 finanzieren der Dachverband der Sozialversicherungsträger und das Sportministerium unter dem Namen „Bewegt im Park“ kostenlose Bewegungsangebote. Heuer motivieren zahlreiche professionelle Trainer der Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und der SPORTUNION die Teilnehmer vom Boden- bis zum Neusiedlersee und geben Tipps, um gesund und fit zu bleiben. Bewegt im Park ist für alle gedacht. Ob jung oder alt, AnfängerInnen oder Fortgeschrittene, die TrainerInnen achten auf alle Bedürfnisse. Und der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz!



„Für die ASKÖ stellt 'Bewegt im Park' eine wichtige Kooperationsmöglichkeit mit dem Gesundheitssektor dar und ermöglicht unseren Sportvereinen auch im Sommer, den Menschen in Österreich vielfältige wohnortnahe Bewegungsangebote näher zu bringen – ganz nach dem ASKÖ-Motto 'Sport in seiner Vielfalt'. ‚Bewegt im Park‘ mit seinen kostenlosen Sommerkursen im Freien spielt in Zeiten wie diesen eine noch wichtigere Rolle als in den letzten Jahren. Unsere Studien belegen eindeutig, dass Bewegung und Sport immer mehr nachgefragt wird, die Menschen merken, wie gut ihnen Bewegung tut. Bewegung im Freien stärkt das Immunsystem, baut Schutzfaktoren auf und wirkt positiv auf das körperliche und psychische Wohlbefinden", so Hermann Krist, ASKÖ-Präsident.



Siegfried Robatscher, ASVÖ-Präsident, ergänzt: „Ein österreichweites Programm wie „Bewegt im Park“ setzt Ressourcen voraus, die viele Organisationen an ihre Grenzen bringen. Die Dachverbände können auf ein breites Netz von Vereinen und gut ausgebildeten Übungsleiterinnen und Übungsleitern zurückzugreifen, um dieses nachhaltige Bewegungsangebot anzubieten. In 500 Kursen bewegen Sportvereine über einen Zeitraum von zwölf Wochen die österreichische Bevölkerung. Durch die Ausbildung und die vorausgesetzte Praxis der Vortragenden fließt enormes Know-How des ASVÖ in die angebotenen Kurse.“



„Wir werden im Zuge unserer Sommersportoffensive Österreichs Parks rocken und unser Land von jung bis alt fit machen“, so SPORTUNION-Präsident Peter McDonald. „Im Zuge von ‚Bewegt im Park‘ und anderen Initiativen wird die SPORTUNION, gemäß dem Slogan #comebackstronger, daher für mehr Bewegung nach dem Corona-Lockdown sorgen. Wer mitmacht, wird mit Sommer-Sonne-Ferienlaune und einem besseren Körpergefühl im Alltag belohnt. Von Juni bis September zwischen 7 Uhr morgens und 20 Uhr abends ist sicher für jeden Terminkalender einmal etwas dabei – auf dem Weg zur Arbeit, als willkommene Abwechslung am Nachmittag oder abends vor dem Nachhausehgehen. Wir wollen spürbar die Fitness und Gesundheit der Menschen fördern. Entsprechend den Empfehlungen der WHO muss der Sport in Österreich endlich auch nachhaltig einen höheren Stellenwert auf allen Ebenen bekommen.“



Positives Feedback – Vervierfachung der Kursanzahl seit dem Start

Die Kursanzahl wurde aufgrund des tollen Feedbacks seit 2016 vervierfacht: Externe Umfragen haben gezeigt, dass 99 % der Kurse mit „Sehr gut“ bewertet werden – eine überaus hohe Zufriedenheit der TeilnehmerInnen mit dem Projekt. Pro Treffen nehmen durchschnittlich 11 Personen teil. Und die bisherige gleichmäßige Altersverteilung zeigt, dass die verschiedensten Kurse für Interessierte jeden Alters passende Bewegungseinheiten bietet.



Beate Schrott, Leichtathletin, Olympionikin und Unterstützerin der Initiative: "Mittlerweile ist es allseits bekannt, wie wichtig regelmäßige Bewegung für die Gesundheit ist. Da stellt sich für mich die Frage, warum es dennoch einen relativ großen Prozentsatz der Bevölkerung gibt, der körperliche Aktivität noch nicht als einen fixen Bestandteil in das Leben integriert hat. Ich denke, dass eine so tolle Initiative wie "Bewegt im Park" hier eine große Hilfestellung sein kann. Eine große Bandbreite an verschiedenen Bewegungseinheiten werden überall in Österreich für jeden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Man kann viele verschiedene Sportarten und Bewegungsformen ausprobieren und hoffentlich das finden, was für einen das richtige ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, die eine oder andere Bewegungseinheit selbst auszuprobieren, wenn ich meine aktive Karriere beendet habe und auf der Suche bin nach einer neuen Sportart anstelle der Leichtathletik."



Florian Gschaider und Manuela Stöckl, Profi-Tänzer, ehemalige Dancing Stars-Gewinner und Trainer bei „Bewegt im Park“, abschließend: „Bewegt im Park ist eine Vorzeigeinitiative die maßgeblich zu mehr Bewegung in der Bevölkerung führt und einen einfachen Zugang zu unterschiedlichen Sportarten schafft!“



Mehr Infos wie Termine und Orte in allen Bundesländern findet man unter www.bewegt-im-park.at.

Bei den Kursen wird natürlich auf alle zum jeweiligen Zeitpunkt aktuellen Corona-Regelungen geachtet.



