UNOS: Undemokratische Verhältnisse müssen endlich abgeschafft werden!

Schuster: „Dass sich Harald Mahrer als gewählter WKO-Präsident ausgibt, entspricht nicht der Wahrheit!“

Wien (OTS) - Anlässlich seiner „Wiederwahl“ lud WKO-Präsident Harald Mahrer heute zu einem Pressegespräch. Dies erstaunt UNOS-Bundessprecher Michael Schuster: „Harald Mahrer wurde weder in seiner ersten Periode gewählt, noch wird es in der kommenden so sein!“

Bekanntlich wird der WKO-Präsident mangels Alternativen nicht gewählt, es findet keine Wahlhandlung statt. Laut Schuster ist es Zeit für einen Demokratieschub in der Wirtschaftskammer „Es wird Zeit für echte Demokratie in der Wirtschaftskammer. Wir fordern daher die längst fällige Direktwahl des Wirtschaftskammerpräsidenten!“, so Schuster abschließend.

