Klimavolksbegehren: Tatort-Fotoaktion der Sozialistischen Jugend

SJ unterstützt Klimavolksbegehren und kritisiert technische Probleme bei der Durchführung

Wien (OTS) - Mit einer Tatort-Fotoaktion machte die Sozialistische Jugend am Dienstag auf das Klimavolksbegehren aufmerksam, das diese Woche unterschrieben werden kann. Dabei hat die Spurensicherung einen Bereich um die Leiche von Eisbernd, dem Eisbären, am Stephansplatz abgesperrt. „Am Wochenende wurden innerhalb des Polarkreises zum ersten Mal 38 Grad Celsius gemessen. Die Überhitzung unseres Planeten schreitet voran und zerstört unser aller Lebensraum“, erklärt Paul Stich, der Vorsitzende der Sozialistischen Jugend. „Verantwortlich ist eine rücksichtslose Wirtschaftspolitik, die Profite von Konzernen über das Wohl von Mensch und Natur stellt. Millionen Menschen auf der ganzen Welt wehren sich dagegen. Diese Woche das Klimavolksbegehren zu unterschreiben ist dabei ein wichtiger Schritt!“



Kritik übt Stich an Pannen bei der Eintragung, die in mehreren Gemeinden aufgetreten waren. „Wenn engagierte BürgerInnen am Gemeindeamt nach Hause geschickt werden ohne unterschreiben zu können, ist das demokratiepolitisch höchst bedenklich.“ Offensichtlich ohne es zuvor ausreichend in der Praxis zu erproben, hatte das Innenministerium Ende letzter Woche eine Systemumstellung durchgeführt. „Sollten sich derartige Vorfälle in den kommenden Tagen häufen, muss Innenminister Nehammer über eine Verlängerung der Eintragungsfrist nachdenken“, so Stich abschließend.

Fotos der Aktion sind unter folgendem Link frei verfügbar:

https://flic.kr/s/aHsmP1R2fe







