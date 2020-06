NEOS Wien/Wiederkehr/Emmerling: Die zurückgelassenen Kinder der Stadt Wien

Christoph Wiederkehr: „So schön es auch wäre, die Behauptungen des Bürgermeisters wonach in der Stadt während der Coronazeit kein Kind zurückgelassen wurde, ist schlichtweg falsch!“

Wien (OTS) - Bürgermeister Michael Ludwig feiert sich derzeit in sozialen Medien mit dem Sager „In Wien wird kein Kind zurückgelassen!“ selbst.

Christoph Wiederkehr, Klubobmann der NEOS Wien hält dem entgegen: „Ich würde mir wünschen, dass die Aussagen des Bürgermeisters der Realität entsprächen, sie tun es aber leider nicht! Die Wahrheit ist vielmehr, dass 4 von 10 Pflichtschüler_innen nicht sinnerfassend Lesen und Rechnen können!“

In der Coronakrise hätten sich laut Wiederkehr die ohnehin schon offensichtlichen Probleme des Wiener Bildungssystems noch verstärkt: „Wenn in Zeiten des Home Schoolings mehr als 3000 Kinder für die Schulen nicht erreichbar waren, kann man sich als Verantwortlicher nicht dafür feiern lassen. Diese Zahlen sollten den Herrn Bürgermeister eher zum Nachdenken und raschen Handeln animieren!“, so Wiederkehr.

Bettina Emmerling, Bildungssprecherin der NEOS Wien ergänzt: „Jubel ist derzeit bestimmt nicht angebracht! Der Bürgermeister sollte rasch eine Bildungs-und Chancenoffensive einleiten!“

Ein von NEOS Wien entwickeltes Konzept liegt auf dem Tisch: „Was wir statt ungerechtfertigter Selbstbeweihräucherung brauchen, ist eine personelle Aufstockung an Sozialarbeiter_innen in den Schulen, eine Digitaloffensive in der Fortbildung der Lehrer_innen, flächendeckendes W-Lan an Wiener Schulen und vor allem kleinere Schulkassen!“, so Emmerling abschließend.

