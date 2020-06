Starke Marke P. Jentschura: Säure-Basen-Experten sind gleich doppelte Gewinner des "German Brand Awards 2020" (FOTO)

Münster (ots) - Seit vielen Jahren haben es die Produkte von P. Jentschura immer wieder auf Siegertreppchen geschafft, jetzt wurde die Marke selbst mit dem "German Brand Award 2020" prämiert, und das gleich doppelt: Die Auszeichnung als "Winner" erfolgte in der Kategorie "Excellent Brands - Beauty & Care". Außerdem wurde das "Special Mention"-Label in der Kategorie "Product Brand of the Year" an das münsterische Traditionsunternehmen verliehen. Mit dem begehrten Preis ehren der Rat für Formgebung und das German Brand Institute Unternehmen für den Erfolg ihrer Marken, für konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation. In der Vergangenheit zeichnete die Jury bereits viele bekannte Preisträger wie Bosch, Siemens und den FC Bayern München aus.

"Es ehrt uns sehr, dass wir als Familienunternehmen gewürdigt werden", sagt Firmengründer Dr. h. c. Peter Jentschura. Denn mit 1200 Einreichungen aus 14 Ländern erzielte der "German Brand Award 2020" eine große internationale Resonanz. Ausgelobt von der Designinstanz Deutschlands, juriert von einem hochkarätigen Expertengremium aus Wirtschaft und Wissenschaft: Der "German Brand Award" ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland und weltweit. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher.

"Die Auszeichnung verstehen wir nicht nur als Anerkennung für unsere geleistete Arbeit, sondern auch als Ansporn, die Marke zukünftig weiter voranzutreiben", erklärt Guyves Sarkhosh, Leiter Marketing und Kommunikation bei P. Jentschura, und ist sich der Tragweite bewusst. Denn die Jury setzt sich zusammen aus unabhängigen, interdisziplinären Experten aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen. Die Bewertung der Einreichungen erfolgt nach den Kriterien Eigenständigkeit und Markentypik, Markenprägnanz, Differenzierung zum Wettbewerb und Zielgruppenrelevanz. Die Markenführung sollte Aspekte wie Nachhaltigkeit, Innovationsgrad, Kontinuität und Zukunftsfähigkeit berücksichtigen. Auch Faktoren wie die Gestaltungsqualität des Markenauftritts, die Homogenität des Markenerlebnisses und der ökonomische Erfolg spielen eine entscheidende Rolle.

Der Rat für Formgebung - der Initiator - ist eine unabhängige und international agierende Institution, die Unternehmen darin unterstützt, Design- und Markenkompetenz effizient zu kommunizieren, und die gleichzeitig darauf abzielt, das Designverständnis der breiten Öffentlichkeit zu stärken. Er wurde 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages vom Bundesverband der Deutschen Industrie und einigen führenden Unternehmen als Stiftung gegründet. Aktuell gehören ihm gut 320 in- und ausländische Unternehmen an.

Die Stiftung German Brand Institute - der Auslober - wurde gemeinsam vom Rat für Formgebung und der GMK Markenberatung ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. www.german-brand-award.com

