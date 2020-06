Vana zum Tag der Daseinsvorsorge: Starke Städte und Regionen für eine europäische Sozialunion

Zukunftsinvestitionen in öffentliche Dienstleistungen erforderlich

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Tages der öffentlichen Dienstleistungen betont Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament: “Sei es bei der Verkehrswende, energieeffizientem Wohnen oder der Energieversorgung, der Europäische Grüne Deal wird nur mit handlungsfähigen Städten und Regionen gelingen. Statt von den Städten und Regionen Einsparungen zu fordern, muss die EU die Lokalpolitik als strategischen Partner betrachten und die Kommunalhaushalte entsprechend ausstatten.

Die Entwicklungen in Ungarn und Tschechien verdeutlichen: Wenn auf nationaler Ebene kein sorgsamer Umgang mit EU-Förderungen erfolgt, müssen die Gelder aus Brüssel direkt an Städte und Regionen vergeben werden. Öffentliche Dienstleistungen dürfen Korruption und Vorteilsnahme nicht zum Opfer fallen.”



“Die Coronakrise hat uns alle spüren lassen, wie wichtig kommunale Versorgungsinfrastruktur ist. Vom öffentlichen Krankenhaus bis hin zur Abfallwirtschaft haben sich die MitarbeiterInnen selbst in Gefahr gebracht, um die Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Dankbarkeit allein ist nicht genug, faire Löhne und zukunftsorientierte Investitionen in die öffentliche Infrastruktur sind das Gebot der Stunde”, so Vana abschließend.

