Grüne/Voglauer: Komenský Schule in Wien. Eine tschechisch-österreichische Institution seit bald 150 Jahren

Die Republik Österreich ist verpflichtet die finanzielle Absicherung zu gewährleisten

Bescheidene Anfänge, doch der Erfolg gibt recht



„Was als tschechischer muttersprachlicher Unterricht quasi im Hinterzimmer eines Wirtshauses begann, besteht rund 150 Jahre später immer noch. Und nicht nur. Über die Jahrzehnte entwickelte sich die Komenský-Schule von einer großartigen Vision rasch zum bildungspolitischen Rückgrat und kulturellen Treffpunkt der tschechischen Volksgruppe in Wien. Umso wichtiger ist es, dass die Finanzierung dieser Vorzeige-Privatschule durch die öffentliche Hand auch auf Dauer gesichert wird, denn die Komensky-Schule ist eine wahre Volksgruppeninstitution, die aus Wien gar nicht mehr wegzudenken ist“, erklärt Olga Voglauer Nationalratsabgeordnete und Volksgruppensprecherin der Grünen anlässlich der Präsentation der zweisprachigen Chronik des Schulvereines Komenský.

Vom Kindergarten zum Brückenbauer.

Das Erfolgsgeheimnis der Schule klingt ebenso bildhaft wie ansprechend „zweisprachig vom Kindergarten bis zur Matura“. Im dritten Wiener Gemeindebezirk betreibt der namensgebende Verein „Komenský“ heute einen Kindergarten, eine Volksschule und ein AHS-Gymnasium, wo derzeit über 530 Schüler*innen unterrichtet werden. Zweisprachig versteht sich. Zunächst wurde zweisprachiger Unterricht in tschechischer und deutscher Sprache angeboten, im Jahr 2004 wurde das Angebot auch auf die slowakische Sprache ausgeweitet. „Die Komenský-Schule ist mehr als nur eine Schule. Sie ist ein Paradebeispiel für die Erziehung zu interkultureller Toleranz. Denn die Lehrer*innen und Schüler*innen fungierten seit jeher auch als Brückenbauer. Sie suchten stets das Verbindende vor dem Trennenden, etwa was das gemeinsame Miteinander in Österreich angeht, aber auch im Hinblick auf die Etablierung von ausgezeichneten nachbarschaftlichen Beziehungen zu Tschechien und zur Slowakei,“ unterstreicht Voglauer.

„Der Einsatz und das aufopfernde Engagement der Lehrerinnen und Lehrer sind bis heute vorbildlich. Das verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass die Volksgruppenschule auf solide finanzielle Beine gestellt werden muss, um nachhaltig bestehen zu können“, erklärt Voglauer und fügt hinzu: „das ist nicht nur mir, das sollte uns allen ein persönliches Anliegen sein.“

