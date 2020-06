Die letzten Schulwochen nutzen: Online Businessplan-Seminare für niederösterreichische Schüler

LR Danninger/LR Teschl-Hofmeister: Unterstützungsmaßnahme, um jungen Menschen Unternehmertum nahe zu bringen

St. Pölten (OTS/NLK) - Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister starten gemeinsam mit riz up, der Gründeragentur für Niederösterreich, eine neue Unterstützungsmaßnahme, um jungen Menschen das Unternehmertum nahe zu bringen und sie bei eigenen Ideen zu unterstützen.

„Niederösterreich ist ein Land voller toller Geschäftsideen. Das beweisen auch Niederösterreichs Schülerinnen und Schüler, die beim riz up GENIUS einreichen. Um sie noch besser bei der Entwicklung ihrer Geschäftsmodelle zu begleiten, bietet unsere Gründeragentur riz up auch online Businessplan Webinare an“ informiert Landesrat Jochen Danninger über das neue Service.

„Unseren Schülerinnen und Schülern auch betriebswirtschaftliches Wissen über digitale Medien zu vermitteln, ist uns ein Anliegen. Denn egal, welche Karriere sie zukünftig einschlagen werden, unternehmerisches Denken ist immer von Vorteil“, bekräftigt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die neuen Inhalte.

Das Team von riz up, der Gründeragentur für Niederösterreich, steht normalerweise für Vorträge direkt in Schulen zu den wichtigen Themen Gründen und Businessplan zur Verfügung, jede Woche sind dabei die riz up Expertinnen und Experten im Einsatz. Zudem sucht und prämiert der riz up GENIUS Jugendpreis seit Jahren die spannendsten und kreativsten Geschäftsideen von Jugendlichen ab 14 Jahren in Niederösterreich. „Über 1.000 Businesspläne wurden schon eingereicht und bewertet, über 10.000 Euro als Preisgelder ausgegeben. Die Einreichfrist zum riz up GENIUS Wettbewerb haben wir nun aufgrund der Krise bis Ende des Schuljahres verlängert, und die Seminare für Schülerinnen und Schüler finden online statt“, so riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt.

Die online Live-Seminare für SchülerInnen finden mittwochs diese und nächste Woche auf dem riz up YouTube-Kanal statt. Nähere Informationen: https://www.riz-up.at/unternehmensberatung/schulen/

