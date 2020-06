Diabetes positiv: Gut leben mit Diabetes

Wien (OTS) - Über das Krankheitsbild Diabetes wird hauptsächlich problemorientiert gesprochen. Besonders während der Spitze der Corona-Krise war immer wieder auch von der Risikogruppe der „schweren Diabetiker“ die Rede. Menschen mit Diabetes erleben häufig Stigmatisierung durch Verallgemeinerung von Stereotypen.

Um zu zeigen, dass die meisten Menschen mit Diabetes ihr Leben gut meistern, veranstaltet die ÖDG ein Pressegespräch, in dem der Alltag dieser Menschen und der Beitrag, den Forschung und Medizin dafür leisten, deutlich gemacht wird. Gezeigt werden einerseits, wie der Alltag von Betroffenen aussieht (Familie, Beruf, Hobbies) und andererseits, wie vielfältig die Erkrankung und damit auch die Erkrankten sind und es „den Diabetiker“ nicht gibt. Der Nutzen und die Möglichkeiten neuester Therapien und Tools vervollständigen das Bild.

Gleichzeitig gibt es aber noch genug zu tun: Es bestehen Schwachstellen und Lücken in den Versorgungstrukturen, die verhindern, dass ein gutes Leben für alle Menschen mit Diabetes in unserem Land Realität wird. Diese Problemfelder werden in dem Pressegespräch ebenfalls angesprochen und die ÖDG präsentiert ihre Lösungsvorschläge und Forderungen an die Gesundheitspolitik.

Wir laden Sie im Namen der Österreichischen Diabetes Gesellschaft herzlich ein zum

Pressegespräch

„Diabetes positiv: Gut leben mit Diabetes“

am Donnerstag, den 25. Juni 2020, um 9:30 Uhr

im APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Das Pressegespräch ist zur selben Zeit auch als Livestream verfügbar, auch im Livestream besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Link zum Livestream: https://events.streaming.at/ph-20200625

Ihre GesprächspartnerInnen in alphabethischer Reihenfolge:

Karin Duderstadt , Geschäftsführerin von wir sind diabetes – Dachorganisation der Diabetes Selbsthilfe Österreich



, Geschäftsführerin von wir sind diabetes – Dachorganisation der Diabetes Selbsthilfe Österreich Univ. Prof.in Dr.in Susanne Kaser , Stv. Direktorin Universitätsklinik für Innere Medizin I, Medizinische Universität Innsbruck und Präsidentin der ÖDG

, Stv. Direktorin Universitätsklinik für Innere Medizin I, Medizinische Universität Innsbruck und Präsidentin der ÖDG Markus Sauer , Hobby-Marathonläufer, lebt seit 5 Jahren mit Diabetes Typ1

, Hobby-Marathonläufer, lebt seit 5 Jahren mit Diabetes Typ1 Assoz. Prof. Priv.-Doz Dr. Harald Sourij, Stv. Abteilungsleiter der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, Medizinische Universität Graz und Erster Sekretär der ÖDG

Wir freuen uns auf Ihr Kommen beziehungsweise Ihre virtuelle Teilnahme und

bitten um Ihre Anmeldung via E-mail an: michael.leitner @ publichealth.at

Datum: 25.06.2020, 09:30 Uhr

Ort: APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Leitner, MAS,

Public Health PR-ProjektgesmbH

T: 01/60 20 530/92, E: michael.leitner @ publichealth.at