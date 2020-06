BIZ 20 - Die MICE Branche legt wieder los! Das Programm steht fest.

Perchtoldsdorf (OTS) - Die BIZ findet, wie bereits angekündigt, am 15. Juli in der Orangerie Schönbrunn statt. Seit letzter Woche steht auch fest, dass Messen, unter Einhaltung bestimmter Auflagen wie eines COVID-19 Beauftragten und eines genehmigten COVID-19-Präventionskonzepts ohne Begrenzung von Besuchern und Ausstellern erlaubt sind.

Das macht ein spannendes Programm möglich, denn zugewiesene Zeitslots für die Besucher, die die Aufenthaltsdauer pro Person auf der BIZ reduziert hätten, sind damit Geschichte.

Oberste Prämisse bleibt die Sicherheit von Ausstellern und Besuchern, denn genau darum wird es auch beim BIZ Programm gehen: Events und Veranstaltungen MIT Corona, die, trotz notwendiger Sicherheitsvorkehrungen ein angenehmes Zusammensein, gute Gespräche und inspirierenden Austausch und damit den schon so lang ersehnten sozialen und geschäftlichen Kontakt wieder möglich machen.

Einen besonderen Stellenwert werden MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes einnehmen, die neben einem informativen Vortrag über die “COVID-19 Beauftragte/r” Ausbildung auch Tipps zur Erstellung eines COVID-19-Präventionskonzeptes für zukünftige Veranstaltungen anbieten werden.

Die Keynote wird Tristan Horx vom Zukunftsinstitut halten, und das gleich zwei Mal. Er, selbst die Zukunft im Zukunftsinstitut seines bekannten Vaters Matthias Horx, hat schon längst die echten Zukunftsthemen in die Hand genommen, und zwar die der nächsten Generation.

Weitere Speaker sind Erik Kastner, MBA über Events mit COVID-19 und Georg Geczek, MBA Leiter des Competence Center Event Safety Management des Wiener Roten Kreuzes. Spannung verspricht auch die Diskussionsrunde mit Michaela Reitterer, ÖHV, Prim. Univ. Doz Dr. Christoph Wenisch, Kaiser-Franz-Josef Spital, Tristan Horx und Erik Kastner. Worum es geht? Das soziale Geschäftsleben mit Corona, damit wir gesund zusammenkommen können.

Alle Programmdetails mit Beschreibungen und Zeiten sind hier zu finden. Eine Liste der Aussteller ist ebenso auf www.biz.co.at zu finden. Diese und auch das Programm werden laufend aktualisiert. Stay tuned…

Die BIZ 2020 findet am 15. Juli zum 20. Mal in Folge statt. Ende September werden drei Ländereditionen der BIZ, die LIZZs, in Linz, Salzburg und erstmals in Graz veranstaltet.

2019 durfte die BIZ in Wien über 800 Fachbesucher und 121 Aussteller begrüßen. Für 2020 sind mit 22. Juni 61 Aussteller und bereits über 300 Fachbesucher registriert. Anmeldungen werden noch gerne entgegengenommen.

Weitere Informationen bei:

Thomas Reischer & Christina Neumeister-Böck

n.b.s marketing & events GmbH

Elisabethstrasse 23

2380 Perchtoldsdorf

01/867 36 60

office@biz.co.at

www.biz.co.at



