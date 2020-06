STIEBEL ELTRON: Kontrollierte Wohnungslüftung auch zum Nachrüsten

Viren raus, Frischluft rein (FOTO)

Holzminden (ots) - Jederzeit frische Luft, ohne ständig selbst die Fenster öffnen zu müssen - Straßenlärm, Staub und Pollen bleiben außen vor: eine kontrollierte Wohnungslüftung bietet zahlreiche Vorteile. Ein weiterer guter Grund: Je höher der Luftwechsel, umso weniger Viren befinden sich in der Luft im Raum. "Lüften, lüften, lüften" lautet das Gebot der Stunde, wenn man sich in geschlossenen Räumen aufhält.

"Ist die Wohnung bereits mit entsprechender Technik ausgestattet, wie das bei vielen Neubauten der Fall ist, profitiert man natürlich, weil man den Luftwechsel ganz einfach per Regelung entsprechend erhöhen kann", so Frank Jahns, Geschäftsführer Vertrieb des deutschen Haustechnikherstellers STIEBEL ELTRON. "Doch auch im Bestand gibt es clevere Lösungen, die leicht zu installieren sind und den Luftwechsel jederzeit zuverlässig sicherstellen. Das LWE 40 zum Beispiel wird ganz einfach in der Außenwand montiert, eine weitere Verrohrung ist dabei nicht notwendig." Die Geräte werden mindestens paarweise eingesetzt und arbeiten jeweils wechselseitig - so dass im Raum kein Unter- oder Überdruck entsteht. Die integrierten einzigartigen Aluminium-Wärmeübertrager sind aufgrund ihrer glatten Oberfläche grundsätzlich sehr sauber. Sie gewinnen nicht nur einen Großteil der in der Abluft enthaltenen wertvollen Wärmeenergie, sondern auch Luftfeuchte zurück. So wird der Entstehung zu trockener Raumluft vorgebeugt." Die Montage ist sowohl in quadratischen wie auch in runden Wandöffnungen möglich. Mit einem speziellen Teleskopgehäuse können Wandstärken bis zu 80 Zentimeter überbrückt werden. "Mit diesen Geräten lässt sich auch in Gewerbeeinheiten wie Restaurants oder Gaststätten zuverlässig der notwendige Mindestluftwechsel sicherstellen", so Jahns.

Bei größeren Renovierungsarbeiten oder in Neubauten kommen hingegen in der Regel Lüftungsanlagen zum Einsatz, die die Lüftung in einer kompletten Wohneinheit sicherstellen - wie zum Beispiel das LWZ 180/280. Es wurde speziell für den Einsatz in großzügigen Wohnungen, Einfamilienhäusern oder kleineren Gewerbeeinheiten entwickelt. Einheiten bis zu 250 Quadratmetern Fläche werden über das Lüftungsgerät problemlos mit frischer Luft versorgt. Das Premiumprodukt verfügt über hocheffiziente Ventilatoren. Sie senken nicht nur den Schallpegel, sondern gewährleisten auch einen gleichmäßigen, ausgeglichenen Volumenstrom - und sorgen somit für ein angenehmes Wohnklima. Mit diesen Systemen kann bis zu 93 Prozent der Wärmeenergie aus der Abluft zurückgewonnen werden.

Im Einfamilienhausneubau ist das LWZ 8 CS die richtige Wahl: Es vereint alle haustechnischen Funktionen in einem Gerät. Integriert ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe für das Heizen und die Warmwasserbereitung sowie eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Der Anschluss einer Solarthermie-Anlage ist genauso möglich wie die Nutzung in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage. Zusätzlich kann das Gerät auch für die Kühlung des Gebäudes genutzt werden.

"Richtiges Lüften - regelmäßig und zuverlässig - ist ein wichtiger Baustein für das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen, die sich in geschlossenen Räumen aufhalten", so Frank Jahns. "Mit entsprechender Haustechnik, die sich auch relativ einfach nachrüsten lässt, ist gewährleistet, dass die Luftqualität jederzeit, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, entsprechend hoch ist."

