Essen bestellen, abholen und zu Hause genießen

Erster Click & Collect-Standort für das GOURMET Lieferservice in St. Pölten

St. Pölten (OTS) - Gebratener Lachs auf Spargelgemüse, Bio-Cremespinat mit Erdäpfelschmarren oder Bio-Topfenknödel mit Erdbeersauce – eine große Speisenauswahl für den Genuss zu Hause. Das GOURMET Lieferservice bietet tiefgekühlte Speisen nun auch zur kontaktlosen Abholung im Foyer der GOURMET Frischküche in St. Pölten an. Einfach im Webshop www.gourmet-lieferservice.at gustieren, bestellen und vor der Arbeit oder auf dem Weg nach Hause abholen. „Mit unserem Angebot beleben wir die regionale Nahversorgung. Damit sprechen wir vor allem diejenigen an, die in der Nähe unserer Küche wohnen oder arbeiten. Die Kunden können zudem auch größere Mengen an gesunden und abwechslungsreichen Speisen bestellen und so auf Vorrat einkaufen“, so GOURMET Geschäftsführer Herbert Fuchs. Ob im Home-Office oder mit der Familie daheim - das GOURMET Lieferservice richtet sich an alle, die sich gerne gut und ausgewogen ernähren, ohne dabei täglich selbst einzukaufen und zu kochen. Verpackt sind die Speisen hygienisch sicher in der recyclebaren Gourmet-Papierschale und können tiefgekühlt lange gelagert werden.

Ausgewogene Mittagsspeisen in GOURMET-Qualität

Das Sortiment an Speisen reicht von vegetarischen Gerichten über traditionelle Hausmannkost – bis hin zu laufend wechselnden Themenwochen und Gerichte für Menschen mit speziellen Ernährungsstilen (glutenfrei, laktosefrei, etc). Gekocht wird täglich frisch mit hochwertigen, saisonalen Zutaten, fast ausschließlich aus Österreich. GOURMET bringt in das neue Angebot seine lange Erfahrung und die hohen Standards der Gemeinschaftsverpflegung ein, auf die viele Kunden zählen. „Aufgrund unserer Verantwortung unseren Gästen gegenüber haben wir in der Corona-Krise unsere strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen noch weiter massiv erhöht“, betont Herbert Fuchs.

Nach Bestellung über den Webshop des GOURMET-Lieferservices stehen die Speisen ein bis zwei Tage später zum Abholen bereit. Das Click & Collect-Service kann vorerst nur am GOURMET Frischküche-Standort St. Pölten in Anspruch genommen werden. Zu den Abholzeiten, können die Kunden einfach vorbeikommen, anläuten und die Speisen kontaktlos entgegennehmen. Zugestellt werden die Speisen momentan in Wien und Umgebung, der Ausbau weiterer Liefergebiete erfolgt laufend. Die Mindestbestellmenge sind 6 Speisen.

Zum Unternehmen: GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung und auch in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner: für das gesunde Mittagessen daheim oder in der Firma, für die Verpflegung in Heimen, Spitälern und Einrichtungen, für den Lebensmitteleinzelhandel oder für die Notfallversorgung in der Krise. Als österreichisches Traditions-Unternehmen bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET achtet besonders auf hochwertige österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. Mehr dazu unter www.gourmet.at

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc

Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 966 45 42

martina.baumeister @ gourmet.at

www.gourmet.at