Einladung zur Vollspaltenboden-Aktion: seit Jahrzehnten keine Verbesserung für die Schweine

VGT stellt Bildergalerie vor dem Landwirtschaftsministerium auf

Wien (OTS) - Wann: Dienstag, 23. Juni, 10.30 – 11.30 Uhr

Wo: Landwirtschaftsministerium, Stubenring 1, 1010 Wien

Was: Aktivist_innen des VGT präsentieren eine Bildergalerie aus 3 Jahrzehnten miserabler Schweinehaltung



Das Landwirtschaftsministerium sah bisher offenbar keine Notwendigkeit, an den miserablen Bedingungen in der österreichischen Schweinehaltung etwas zu ändern. Doch jetzt ticken die Uhren anders. Der VGT hat die breite Bevölkerung über die schrecklichen Zustände informiert, und laut einer unabhängigen Umfrage finden 96% der Österreicher_innen Stroheinstreu in der Schweinehaltung wichtig! Damit diese Information auch bei der Landwirtschaftsminiterin Elisabeth Köstinger ankommt, baut der VGT eine Bildergalerie vor ihrem Ministerium auf, die Fotos von Vollspaltenhaltungen von 2010, 2015 und 2020 zeigt. Die Botschaft ist klar: es gibt seit Jahrzehnten keine signifikanten Verbesserungen für die Schweine in Österreich. Der Großteil der Tiere lebt auf harten ,scharfkantigen Betonspalten ohne Stroh, haltungsbedingte Krankheiten und Verletzungen sind omnipräsent. Das muss sich jetzt ändern!

Bildergalerie gegen Vollspaltenboden

Aktivist_innen des VGT präsentieren eine Bildergalerie aus 3 Jahrzehnten miserabler Schweinehaltung

Datum: 23.06.2020, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: vor Landwirtschaftsministerium

Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at