Bundesjugendvertretung: Jetzt Klimavolksbegehren unterschreiben!

BJV fordert klimagerechte Zukunft für junge Menschen

Wien (OTS) - Anlässlich der Eintragungswoche des Klimavolksbegehrens ruft die Bundesjugendvertretung (BJV) zur Unterstützung auf: „Die Klimakrise betrifft uns alle, insbesondere Kinder und Jugendliche. Der Schutz unserer Lebensgrundlagen muss oberste Priorität haben. Die Politik darf unsere Zukunft nicht länger aufs Spiel setzen. Umso wichtiger ist es, dass wir als Zivilgesellschaft ein starkes Zeichen setzen“, appelliert BJV-Vorsitzender Jakob Ulbrich.

In ihrer aktuellen Kampagne #timeforchange greift die BJV die Anliegen junger Menschen auf und zeigt, wie vielfältig die Themen Klima und Nachhaltigkeit sind. „Wenn es um Mobilität, Konsum und Energie geht, ist es höchste Zeit für einen Richtungswechsel. Wir wollen Veränderung, das heißt auch, dass die Anliegen und Interessen junger Menschen miteinbezogen werden müssen. Ob beim Ausbau von Infrastruktur oder der Förderung von Jobs in einschlägigen Branchen, Klimapolitik darf nicht ohne junge Menschen passieren. Es ist #timeforchange!“, betont BJV-Vorsitzende Isabella Steger.

Konkret fordert die BJV saubere und leistbare Energie, bessere Regeln für Industrie und Handel, gute Öffis und bessere Anbindungen am Land. „Verzögerungen in Sachen Klimapolitik sind nicht nur fahrlässig, sondern fatal. Es braucht dringend eine ambitionierte Klimastrategie, die Ideen und Vorstellungen junger Menschen miteinschließt. Hier ist die Politik gefordert!“, so die BJV-Vorsitzenden.

Mit der Kampagne #timeforchange unterstützt die BJV Projekte von jungen Menschen und liefert Inputs für die außerschulische Jugendarbeit. Highlights werden ein eigener Klimapreis und eine bundesweite Dialogveranstaltung mit jungen Menschen und PolitikerInnen sein.

Alle Infos zur Kampagne: www.timeforchange.world

