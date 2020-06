Lotto: Doppeljackpot - am Mittwoch geht es um 2,1 Millionen Euro

Jackpots auch beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker

Wien (OTS) - Wenn es zum Sommerbeginn schon mit dem Wetter nicht so recht klappt, so geht es zumindest bei Lotto einigermaßen heiß her. Gibt es doch Jackpots auf allen Linien. Was zuletzt Mitte Jänner und damit mitten im Winter eingetreten ist, das findet jetzt eine Wiederholung: Kein Sechser, kein Fünfer mit Zusatzzahl und kein Joker, das bedeutet drei gut gefüllte Gewinntöpfe am kommenden Mittwoch.

Beim Sechser wurde aus dem bei der freitägigen Bonus-Ziehung eingetretenen Jackpot nun am Sonntag ein Doppeljackpot, und hier geht es bei der nächsten Ziehung um rund 2,1 Millionen Euro.

Der Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl ist am kommenden Mittwoch mit etwa 200.000 Euro gefüllt, und beim Joker schließlich könnte das angekreuzte „Ja“ im Solofall rund 350.000 Euro wert sein.

LottoPlus

Und schließlich gab es auch bei LottoPlus keinen Gewinn im ersten Rang. Die Sechser Gewinnsumme wurde auf die 55 Fünfer aufgeteilt, die somit jeweils rund 4.500 Euro erhalten. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten etwa 250.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21. Juni 2020

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.272.298,21 – 2,1 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 89.003,26 87 Fünfer zu je EUR 1.116,00 174 Vierer+ZZ zu je EUR 167,40 3.321 Vierer zu je EUR 48,70 3.984 Dreier+ZZ zu je EUR 18,20 53.067 Dreier zu je EUR 5,50 158.280 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 15 30 35 38 45 Zusatzzahl 42

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21. Juni 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 55 Fünfer zu je EUR 4.460,70 2.892 Vierer zu je EUR 14,30 40.838 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 04 07 08 12 13 18

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21. Juni 2020

JP Joker, im Topf bleiben EUR 169.113,23 – 350.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 105 mal EUR 880,00 925 mal EUR 88,00 8.159 mal EUR 8,00 81.116 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 1 9 0 6 4

