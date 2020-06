Sommerführungen im DÖW

Wollt‘s den Hitler begrüßen fahren?“ Kostenlose Führungen im DÖW

„Wollt‘s den Hitler begrüßen fahren?“, wurde Hubert Wingelbauer gefragt, als sein Bataillon des österreichischen Bundesheeres im März 1938 in Neusiedl am See den Abmarschbefehl an die deutsche Grenze erhielt. In Enns kam der Befehl zum Rückmarsch. Wie der Anschluss Österreichs an Nazideutschland in der Folge verlief, kann im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes besichtigt werden.

Im Juli und August 2020 bietet das DÖW jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr eine kostenlose Führung durch die Dauerausstellung im Alten Rathaus (Wipplinger Str. 6-8, 1010 Wien) an. (Andere Termine nach Vereinbarung)

Anmeldung:

office@doew.at

Tel. 01 2289 469 / 319

Wingelbauer ging in den Widerstand, wurde verhaftet, überlebte und erzählte viele Jahre später dem DÖW von seinen Erlebnissen. Solche Zeitzeugenberichte und viele andere Dokumente werden im Archiv des Dokumentationsarchivs für die Nachwelt aufbewahrt.

Die Ausstellung des DÖW skizziert die Geschichte der Ersten Republik und dokumentiert Widerstand und Verfolgung im Nationalsozialismus und die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit nach 1945. Sie thematisiert den Holocaust, die Verfolgung der Roma und Sinti, der Homosexuellen, die NS-Medizinverbrechen, Flucht und Vertreibung, den politisch organisierten Widerstand, den Widerstand der Kärntner SlowenInnen und die Widerständigkeit Einzelner ebenso wie viele Aspekte der Aufarbeitung dieser Zeit nach der Befreiung Österreichs.

