„DIE.NACHT“: Hubert von Goisern und Maggie Entenfellner in „Willquommen Österreich“

Am 23. Juni in ORF 1

Wien (OTS) - Musiker Hubert von Goisern spricht in einer neuen Ausgabe von „Willquommen Österreich“ über seinen ersten Roman. Außerdem erwarten Stermann und Grissemann am Dienstag, dem 23. Juni 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 die Journalistin und Tierschützerin Maggie Entenfellner im Studio. Und zum Abschied sagt das Hip-Hop-Duo EsRAP „Yalla Habibi“.

Mehr zu „Willquommen Österreich“ am 23. Juni in ORF 1

Die Ziehharmonika und das Jodeln sind untrennbar mit Hubert von Goisern verbunden. Trotzdem wird der Musiker fernab jeglicher Volksmusik-Klischees wahrgenommen. Im August erscheint sein neues Album „Zeiten & Zeichen“. Nächstes Jahr wird Hubert von Goisern nach mehreren Jahren Bühnenabstinenz auch wieder auf Tour gehen. Davor hatte der Oberösterreicher Zeit, seinen ersten Roman zu schreiben. Er veröffentlichte „flüchtig“ unter seinem bürgerlichen Namen Hubert Achleitner. Was unterscheidet den Musiker von Goisern vom Autor Achleitner? Das besprechen Stermann und Grissemann mit dem Liedermacher und Weltmusiker.

Maggie Entenfellner hat ein großes Herz für Tiere. Das wird nicht nur am Sonntagnachmittag in ORF 2 in ihrer Sendung „Zurück zur Natur“ (ab 26. Juli, immer sonntags um 17.35 Uhr) sichtbar, wo sie Menschen trifft, die im Einklang mit der Natur leben, sondern auch durch ihr mannigfaltiges Engagement für den Tierschutz Stermann und Grissemann sprechen in der neuen Ausgabe mit Maggie Entenfellner über ihr Leben mit Tieren und für Tiere.

Der deutsch/türkische Hip-Hop der Geschwister Esra und Enes Özmen, besser bekannt als EsRAP, hat längst auch außerhalb Österreichs seine Fans gefunden. In seinen Tracks beschäftigt sich das Duo mit Fragen der Identität und dem Fremdsein im eigenen Land. „Yalla Habibi“ heißt der Song, den EsRAP am Ende dieser „Willquommen Österreich“-Ausgabe vorstellen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at