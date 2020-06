Grüne/Hammer: Aufruf zur Unterstützung des Klimavolksbegehrens

Veränderung nur mit Rückenwind aus Bevölkerung möglich

Wien (OTS) - Lukas Hammer, Klima- und Energiesprecher der Grünen, ruft zum Start der finalen Eintragungswoche zur Unterstützung des Klimavolksbegehrens auf: „Nur gemeinsam können wir grundlegende Veränderungen herbeiführen. Wir brauchen dazu den starken Rückenwind aus der Zivilgesellschaft.“ Der Vorsitzende des Umweltausschusses bittet alle Österreicherinnen und Österreicher, das Begehren zu unterzeichnen und damit dem Klimaschutz eine Stimme zu geben.

Hammer meint, ein nachhaltiger Wandel verlange auch, den Klimawissenschaftler*innen konsequent Gehör zu schenken: „Die Coronakrise hat uns bewiesen, wie wir mit dem Input der Wissenschaft und schnellem Handeln eine globale Krise bewältigen können. Nun gilt es, auch der Klimakrise mit wissenschaftlichem Sachverstand und entschlossenem Handeln zu begegnen. Auf dieser Basis werden wir unsere klimapolitischen Anliegen in der Regierung weiter vorantreiben.“

„Wir haben Regierungsverantwortung übernommen, weil wir die Klimawende in Österreich einleiten wollen. Wir sind uns unserer Verantwortung mehr denn je bewusst“, so Hammer und weiter: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Finalisierung der ersten wichtigen Gesetzesmaterien zum Umbau unseres Energiesystems und an einem neuen starken Klimagesetz. Für all die notwendigen Maßnahmen zur Rettung des Klimas braucht es vor allem aber eines - die Unterstützung der Menschen für diese Arbeit im Parlament. Wir sind daher froh, dass dem Ruf nach einer Klimawende mit dem Klimavolksbegehrens Ausdruck verliehen wird. Wir rufen alle Menschen auf, das Klimavolksbegehren zu unterzeichnen.“

