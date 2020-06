Frauenring: Rote Karte für SK Rapid

Frauenring besorgt über zunehmende Frauenverachtung

Wien (OTS) - Mit dem Transparent „A Stadion mit leeren Plätzen is wia a schiache Oide wetzn“ im Vorfeld des Bundesligaspieles gegen Hartberg gebührt dem SK Rapid die rote Karte. „Schon alleine die Anbringung hätte vom Verein unterbunden werden müssen“, ärgert sich Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings, „zeigt aber das Sinnbild von Frauenverachtung, das bei den Fans offensichtlich sehr tief verwurzelt ist“, so Frieben.

Ärgerlich ist auch die Verharmlosung des Vorfalles durch die Geschäftsführung des SK Rapid. „Das geht nicht und ist inakzeptabel. Wir fordern eine öffentliche Distanzierung des Vereins und der Bundesliga von diesem Vorfall“, so Frieben.

„Es ist beschämend, wie Frauen in den letzten Tagen im öffentlichen Raum verachtet werden. Sager wie 'widerwärtiges Luder' vom Landeshauptmann-Stellvertreter in Tirol oder der jetzige Vorfall beim SK Rapid zeigen, wie tief die patriarchalischen Strukturen in Österreich verwurzelt sind“, so Frieben.

