Diabetesversorgung Wien – Menschen mit Diabetes gestalten ihre Versorgung neu

Hacker/Bachmaier: „Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellen - Beteiligung unter https://survey.goeg.at/index.php/793141?lang=de möglich

Korrektur zu OTS_20200620_OTS0003

Wien (OTS) - In Wien entsteht ein neues Zentrum für Menschen mit Diabetes. Betroffene, Angehörige sowie Expertinnen und Experten sind zum Mitgestalten eingeladen. Das Land Wien und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) wollen mit einem Diabeteszentrum im 10. Bezirk einen neuartigen Akzent in der Diabetesversorgung setzen.

Bei der Errichtung werden aus diesem Grund auch neue Wege in der Planung und Umsetzung beschritten. Erstmalig in Österreich geht der konkreten Planung ein umfassender Partizipationsprozess durch Patientinnen und Patienten voraus. Dabei werden Menschen mit Diabetes dazu eingeladen, die Aufgaben und Abläufe aufgrund ihres Erfahrungswissens mitzugestalten.

„Die Patientinnen und Patienten wissen am besten, welche Unterstützung sie brauchen“ so Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Und weiter: „Partizipative Prozesse sollten schon längst Teil von Therapieangeboten sein, besonders bei chronischen Erkrankungen, wo die Eigenverantwortung ausschlaggebend für den Krankheitsverlauf ist.“

Alois Bachmeier, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschuss Wien, ergänzt: „Mit der Befragung möchten wir die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellen und ihre Bedürfnisse berücksichtigen. Zusammen mit diesem Wissen und der Expertise der Ärztinnen und Ärzte, der Diätologinnen und Diätologen sowie speziell ausgebildeten Pflegepersonen möchten wir den Wienerinnen und Wienern eine moderne und umfassende Versorgung zur Verfügung stellen.“ Die Umsetzung des Partizipationsprozesses wird von der Gesundheit Österreich GmbH durchgeführt und sieht eine Online-Erhebung unter Menschen mit Diabetes in Wien vor. Der Fragebogen wird auch in Bosnisch-Kroatisch-Serbisch und in türkischer Sprache verfügbar sein.

In Wien leben rund 130.000 Menschen mit diagnostiziertem Diabetes mellitus, Tendenz steigend. Die Erkrankung Diabetes mellitus stellt das öffentliche Gesundheitswesen sowohl strukturell als auch strategisch vor große Herausforderungen, da Patientinnen und Patienten neben der medizinischen Akutversorgung auch eine kontinuierliche Betreuung benötigen, um Spätschäden und Diabetes bedingte Sterbefälle zu verringern. Diabetes stellt mittlerweile die fünfthäufigste Todesursache in Österreich dar.

Das Zentrum soll zur Stärkung der allgemeinmedizinischen und internistischen Versorgung im niedergelassenen Bereich sowie zur Entlastung der Spitalsambulanzen beitragen. Als dislozierte Ambulanz der Klinik Landstraße in Kooperation mit der Klinik Favoriten wird das Zentrum ab Sommer 2021 das bestehende Betreuungsangebot im Süden Wiens erweitern.

Link zum Fragebogen:

https://survey.goeg.at/index.php/793141?lang=de

