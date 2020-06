Steiermark ist Schlusslicht beim erneuerbaren Anteil am Stromverbrauch

Windkraft bietet positive Chancen für Klimaschutz, Wirtschaft und Arbeitsplätze

St. Pölten (OTS) - Mit einem Anteil von 49 Prozent erneuerbarer Energie am Stromverbrauch nimmt die Steiermark lediglich vor Wien den unrühmlichen vorletzten Platz im Bundeslandranking ein. Extreme Steigerungen beim Nettostromimport und Energieverbrauch zeigen darüber hinaus deutliche Handlungsnotwendigkeiten auf. Obwohl der Windkraftausbau in den nächsten Jahren fortgeführt werden kann, ist die Ausbaugeschwindigkeit deutlich zu niedrig und weit von der Klimaneutralität entfernt. „In Zukunft müssen sowohl die Ziele, als auch die Ausbaugeschwindigkeit bei allen erneuerbaren Energien deutlich erhöht werden“, fordert Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft: „Andernfalls können die erneuerbaren Energien weder die Klimakrise bekämpfen, noch die im Moment so nötigen Arbeitsplätze und Investitionen schaffen.“

