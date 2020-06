Österreichische Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin erweitert Vorstand

Wien (OTS) - PD Dr. Ghazaleh Gouya Lechner (48) ist neu gewähltes Mitglied im Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin (GPMed). Die Organisation GPMed ist ein Forum für Ärzte, Wissenschaftler und Gesundheitsberufe aus Akademie, Industrie, Behörden und weiteren Institutionen, die sich mit klinischer Entwicklung von Arzneimitteln auseinandersetzen.

PD Dr. Ghazaleh Gouya Lechner wird die GPMed künftig in der IFAPP (International Federation of Associations of Pharmaceutical Physicians & Pharmaceutical Medicine) repräsentieren. Die Fachärztin für Innere Medizin, Kardiologie und Klinische Pharmakologie bringt langjährige klinische und wissenschaftliche Erfahrung sowie besonderes Know-how in der klinischen Forschung mit. 2016 gründete sie ihr eigenes Unternehmen.

„Die GPMed setzt sich vor allem für die Vernetzung der Forschung im klinischen und akademischen Bereich ein. Mit PD Dr. Ghazaleh Gouya Lechner gewinnen wir eine erfahrene und geschätzte Expertin, denn ihr Anspruch ist sowohl praxisorientiert als auch wissenschaftsgeleitet“, so GPMed Präsident PD Dr. Johannes Pleiner-Duxneuner.

„Ich freue mich, ab sofort Teil der GPMed zu sein und die Organisation dabei zu unterstützen, den Forschungsstandort Österreich nachhaltig zu stärken“, so PD Dr. Ghazaleh Gouya Lechner.



