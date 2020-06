Erinnerung: Auftakt-Pressegespräch und Fototermin „Bewegt im Park“ am 23.6. um 9 Uhr

Kostenlose Bewegungskurse im Freien über den Sommer in ganz Österreich

Wien (OTS) - Um die Gesundheit und Fitness der Österreicherinnen und Österreicher insbesondere nach der mit Einschränkungen verbundenen Corona-Situation wieder zu fördern, werden die sommerlichen Bewegungskurse bei „Bewegt im Park“ heuer verstärkt angeboten: von Fitness über Ballsport, Tanzen und Yoga bis zu Tai Chi. Wir freuen uns besonders, Sie herzlich zum Auftakt-Pressegespräch zum Start von „Bewegt im Park“ 2020 in ganz Österreich einzuladen und Sie über die Neuerungen, Erweiterungen und Details im fünften Jahr der kostenlosen Bewegungsinitiative des Sportministeriums und des Dachverbands der Sozialversicherungsträger in Kooperation mit ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION zu informieren, beim:



Auftakt-Pressegespräch und Fototermin „Bewegt im Park“ am 23.6. um 9 Uhr im Palmenhaus, Burggarten 1, 1010 Wien.



Ihre Gesprächspartner:

Werner Kogler, Vizekanzler und Sportminister

Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger

Hermann Krist, ASKÖ-Präsident

Siegfried Robatscher, ASVÖ-Präsident

Peter McDonald, SPORTUNION-Präsident

Beate Schrott, Leichtathletin, Olympionikin und Unterstützerin der Initiative

Florian Gschaider und Manuela Stöckl, Profi-Tänzer, ehemalige Dancing Stars-Gewinner und Trainer bei „Bewegt im Park“



Foto-/Videomöglichkeiten gibt es auch nach dem Pressegespräch mit Trainern von ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION sowie Teilnehmenden.



