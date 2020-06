QUEER DANCE IM GEMEINDEBAU und SOHO SIMMERING: Wir machen LGBTIQ in Simmering und ganz Wien sichtbar!

Patenschaft für Regenbogenstraßenbahn 11 und Teilnahme am Vienna Regenbogen Corso

Wien (OTS) - Die Veranstaltungen rund um die Global Pride werden im Corona-Jahr 2020 in ganz anderer und neuer Form ausgerichtet. Höhepunkt wird ein weltweites Live-Stream-Event am 27. Juni sein. In Wien findet an diesem Tag der Regenbogen-Corso rund um die Ringstraße statt und Wiener Schulen sowie Straßenbahnen werden mit Regenbogenfahnen geschmückt.

Für Vielfalt, Respekt und Freude am Leben. Zusammen sind wir Simmering.

Der Verein Queer Dance im Gemeindebau und die SPÖ Simmering-Themensektion SoHo Simmering haben sich gemeinsam rund um die Global Pride einiges überlegt, um den Anliegen der Community der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Inter- und Transpersonen sowie Heterosexuellen eine kräftige Stimme zu verleihen. Unter dem Motto „Für Vielfalt, Respekt und Freude am Leben. Zusammen sind wir Simmering.“ wurde eine Patenschaft für die Regenbogenstraßenbahn 11 übernommen und auf einer Plakatserie festgehalten.

Karin Erhart, Vorsitzende des Vereins Queer Dance im Gemeindebau, freut sich über die vielen Fahnen mit den Farben des Regenbogens im öffentlichen Raum: „Zwischen 8. Juni und 8. Juli sind die Straßenbahnen in Wien mit den Regenbogenfahnen unterwegs. So wird die Sichtbarkeit von LGBTIQ-Menschen in ganz Wien erhöht und als Simmeringer Institutionen ist es eine große Ehre, Pate für die Fahnen auf der Straßenbahnlinie 11 zu sein.“

Tina Gabriel macht sich insbesondere für Maßnahmen zur Vorbeugung und dem Abbau von Vorurteilen stark: "Als Obfrau der GayCopsAustria unterstütze ich die SoHo Simmering, um als lesbische Polizistin zur Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community beizutragen und damit Vorurteile abzubauen. Dadurch setzen wir auch ein Zeichen der Vielfalt und tragen zur Gewaltprävention bei."

Amtsgebäude sollen IMMER die Möglichkeit haben, die Regenbogenfahne zu hissen. Nicht NUR im Juni!

Zwar werden rund um die Global Pride 2020 Wiener Schulen und Straßenbahnen mit den Regenbogenfahnen geziert, aber das Hissen der Regenbogenfahne auf den Wiener Amtsgebäuden bleibt dem good-will der jeweiligen Entscheidungsträger überlassen.

Isabella Willrader, Vorsitzende der SoHo Simmering, will hier eine vereinfachte Regelung erreichen: „Die jeweiligen Vorschriften müssen es grundsätzlich immer ermöglichen, die Regenbogenfahne zu hissen. Ich finde es traurig, dass für die LGBTIQ-Community wichtige Events wie die Global Pride nicht automatisch das Aufziehen der Regenbogenfahnen auf den Amtsgebäuden erlauben.“

Gemeinsam werden Vertreter der SoHo Simmering und von Queer Dance im Gemeindebau am kommenden Samstag mit dem PKW am Regenbogen Corso rund um die Wiener Ringstraße und den Franz-Josefs-Kai teilnehmen.

Das Fahrzeug wird mit den Statements Für Vielfalt, Respekt und Freude am Leben. Zusammen sind wir Simmering. und der Forderung: Amtsgebäude sollen IMMER die Möglichkeit haben, die Regenbogenfahne zu hissen. Nicht NUR im Juni! beklebt und macht so die beiden wichtigsten Anliegen ganz deutlich sichtbar.

Soho Simmering

Die SoHo Simmering ist die Themensektion der SPÖ Simmering für Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Inter- und Transpersonen sowie Heterosexuellen in der Wiener Vorstadt. Die SoHo Simmering ist österreichweit die einzige Organisation auf Bezirksebene für diese Anliegen.

Queer Dance im Gemeindebau

Der Verein Queer Dance im Gemeindebau will die Menschen in Simmering - über alle Generationen und über alle politischen, kulturellen und ethnischen Grenzen hinweg - zusammenbringen und damit unsichtbare Schranken im Miteinander abbauen.

Queer Dance im Gemeindebau wurde als Tanzveranstaltung konzipiert, die das Thema LGBTIQ in die Außenbezirke und damit neues Leben in den Gemeindebau bringt, und eine unglaublich positive Dynamik von Toleranz, Sichtbarkeit, Stolz und Freude auslöst und auch erlebt.

