Italienisches Unternehmen Soft Strategy und ShadowDragon arbeiten zusammen, um Schulungen für investigative Recherchen und erweiterte untersuchungstechnische Fähigkeiten bereitzustellen.

Rom (ots/PRNewswire) - Soft Strategy und ShadowDragon arbeiten zusammen, um erweiterte Schulungsmaßnahmen für investigative Recherchen anzubieten. In einer zusehends komplexer werdenden Welt haben sich viele Unternehmen auf eine Vielzahl von Bedrohungen einstellen müssen.

Öffentliche und private Unternehmen benötigen Schulungsmaßnahmen, um ausgefeilte Bedrohungen für Unternehmen und die Gemeinschaft untersuchen zu können. Soft Strategy hat sich als eines der ersten Unternehmen in Europa zu einem autorisierten Ausbilder und Wiederverkäufer entwickelt und bietet seine Fähigkeiten und Trainings in ganz Europa und Italien an.

ShadowDragon ist anerkannt führend in der Beschaffung maßgeschneiderter Inhalte einschließlich Open Source, Social Media und Deep/Dark Web zur Unterstützung von Informationsgewinnung (OSINT/SOCMINT) und proprietärer Protokollanalyse und Erfassung sowie bei der Schulung von Regierungs-, Militär- und kommerziellen Organisationen in komplexen Recherchen.

Diese Beziehung stellt sicher, dass das investigative Training auf alle Kategorien von Kunden ausgedehnt wird, die ausgefeilte Bedrohungen untersuchen und analysieren. Soft Strategy erhält des Weiteren die Lizenz zum Verkauf von ShadowDragon-Tools zur Identifizierung, Überwachung, Kartierung und Abwehr von Bedrohungen, die gegen Kunden in Europa und Italien gerichtet sind.

"Die Fähigkeit, in unserer Region die weltweit besten Untersuchungswerkzeuge und Schulungsmaßnahmen anzubieten, wird zur Verbrechensbekämpfung beitragen und wertvolle Erkenntnisse für die Tiefenanalyse schwer lösbarer Probleme liefern. Dies erweitert das Portfolio an Fähigkeiten für unsere Kunden." Francesco Faenzi Director von Digital Trust - Soft Strategy

"Wir freuen uns, das Privileg zu haben, die Ausbilder ausbilden zu dürfen, um Soft Strategy und seinen Kunden den größten Erfolg zu ermöglichen. Diese Partnerschaft gestattet auch den Transfer der Fähigkeiten in einer Zeit, in das Reisen eingeschränkt ist. Wir mussten in der Lage sein, mit den Problemen, die uns die Welt stellt, konstruktiv umzugehen, und diese Partnerschaft bietet in vielerlei Hinsicht die Lösungen und gleichzeitig die Fähigkeiten, die in einer sich ständig verändernden Welt erforderlich sind." - Daniel Clemens, ShadowDragon CEO

Informationen zu Soft Strategy Soft Strategy ist ein zu 100% italienisches Unternehmen, das sich auf professionelle Dienstleistungen für mittlere und große Unternehmen spezialisiert hat. Soft Strategy wurde 2006 von erfahrenen Partnern aus führenden Managementberatungsunternehmen gegründet, um ein ehrgeiziges Vorhaben in Angriff zu nehmen. Wir haben unser Beratungsangebot im Laufe der Jahre mit vertikalen ICT-Lösungen, die auf digitale Transformation und Innovation abzielen, integriert und weiterentwickelt.Soft Strategy hat kürzlich den neuen Geschäftszweig Digital Trust geschaffen, der sich auf Cybersicherheit sowie Betrug und Kriminalität konzentriert, und Newco Financial Advisory, um unser Angebotsportfolio durch CFO-Services abzurunden. Die Aktivitäten von Soft Strategy ermöglichen es den Kunden, innovative Lösungen zu übernehmen, die das Geschäft verbessern und gleichzeitig für eine Reihe von gemeinsamen Grundwerten wie Integrität, starke Einsatzbereitschaft, Bewusstsein für den Markt, Teamarbeit und gegenseitiges Engagement stehen. Branchen, die wir erfolgreich bedienen: Telekommunikation und Medien, Energie- und Versorgungsunternehmen, Transport, öffentliche Verwaltung und Finanzen.



Informationen zu ShadowDragon



ShadowDragon entwickelt Cyber-Sicherheitslösungen, die komplexe Datenerfassung, Analyse und Überwachung von Bedrohungen vereinfachen. ShadowDragon erstellt Tools zur Erweiterung von Recherchen, integriert mit OEM-Partnern und bietet Schulungen in Open Source Intelligence und Langzeituntersuchungen für Regierungen und kommerzielle Unternehmen an. ShadowDragon ist seit mehr als einem Jahrzehnt auf die Nischen-Informationssammlung spezialisiert und ermöglicht so selbst in komplexesten

Untersuchungen und bei der Zuweisung den Erfolg.

ShadowDragon wurde in Cheyenne, Wyoming, gegründet. ShadowDragon hat RND-Büros in Austin, Tx und Birmingham, AL, eröffnet, und unterhält Büros in Kopenhagen, Dänemark.

